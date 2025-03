Lionel Messi llegó a Jamaica y fue sorprendido con un regalo que seguro no tiene

En su visita a Jamaica para disputar el encuentro de vuelta contra Cavalier por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, Lionel Messi recibió una bienvenida especial. Tras el 2-0 obtenido en el primer partido, Inter Miami aterrizó en Kingston con el capitán argentino al frente, y apenas bajó del avión en el Aeropuerto Internacional Norman Manley fue recibido por autoridades del gobierno local. En un gesto significativo, le entregaron un regalo vinculado a una de las figuras más icónicas de la cultura jamaicana: el legendario Bob Marley.

El presente estuvo a cargo de Olivia “Babsy” Grange, ministra de Cultura y Deportes de Jamaica, quien le entregó a Messi una camiseta con una ilustración de Bob Marley jugando al fútbol. Según destacó el medio local Jamaica Observer, el legendario músico era un apasionado del deporte y solía practicarlo siempre que tenía oportunidad. Además, la funcionaria no ocultó su emoción por haber conocido en persona al capitán de la selección argentina, un encuentro que, según sus propias palabras, fue “muy especial”.

A Lionel Messi le regalaron una remera de Bob Marley (Captura: X)

La ministra expresó su alegría por la presencia de Messi en el país y por la importancia del evento para el fútbol local. “Me siento muy feliz. Me alegra que Jamaica pueda albergar, diría, partidos de alto nivel. Tener aquí a Messi y otros jugadores de renombre hace que Jamaica se vea bien. Y también estoy orgullosa de Cavalier, de poder jugar con algunos de los jugadores más destacados del mundo y competir con ellos”, comentó. Además, reveló detalles del primer encuentro con el astro argentino y la emoción que sintió en ese momento. “Le dije a Messi: ‘¿Te puedo dar un abrazo?’. Y me dijo: ‘Sí’. Como pueden ver, me dio un fuerte abrazo. También me dijo: ‘Amo Jamaica, estoy feliz de estar acá’”, relató, destacando la calidez del futbolista y su aprecio por el país caribeño.

El momento en que Lionel Messi recibió un regalo vinculado a Bob Marley

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Es importante tener en cuenta que el capitán de la selección argentina arrastra tres partidos consecutivos sin sumar minutos debido a una sobrecarga muscular. A pesar de esta situación, fue convocado en el último encuentro de Inter Miami, donde el equipo logró una victoria por 1-0 frente a Charlotte FC en la Major League Soccer (MLS), con un gol del argentino Tadeo Allende. Sin embargo, la expulsión del arquero Óscar Ustari modificó los planes del cuerpo técnico y terminó influyendo en la posibilidad de que el capitán argentino tuviera acción en el partido.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi saluda desde el banquillo antes de un partido de fútbol de la MLS contra el Charlotte FC, el domingo 9 de marzo de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Antes de este compromiso, Messi ya había estado ausente en el triunfo por 4-1 ante Houston Dynamo y en la victoria por 2-0 frente a Cavalier, en el partido de ida disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Por ende, su última aparición en cancha se remonta al 25 de febrero, cuando jugó hasta el minuto 69 en la victoria de Inter Miami por 3-1 sobre Sporting Kansas City, en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

En este marco, si no suma minutos en el partido en Jamaica, el capitán de la selección argentina podría reaparecer el próximo domingo, cuando Inter Miami visite a Atlanta United desde las 20 (hora argentina), en el marco de la cuarta semana de la MLS. Luego, Messi deberá sumarse a los entrenamientos con el equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara a la doble fecha FIFA, en donde Argentina se medirá con Uruguay el 21 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo y, cuatro días después, enfrentará a Brasil en el Monumental de River Plate, en un duelo programado para las 21 (hora argentina).