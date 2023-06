“Lo dije hace dos años y nadie me creía”: la reacción del hincha argentino del Inter Miami con la llegada de Messi

escuchar

Edgardo Cascardo es un argentino que actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos. Y si bien en la Argentina es hincha de All Boys, en el país del norte es nada menos que el jefe de la hinchada del Inter Miami, el equipo de la MLS que acaba de sumar a sus filas a Lionel Messi.

Cascardo, que es conocido por todos los argentinos que visitan la ciudad como “Cachito Miami”, tuvo a su cargo la tarea de llevar a las tribunas de ese club el folklore estilo argentino en la forma de alentar desde 2018, el año en que se creó, de la mano del exjugador de Inglaterra, David Beckham.

Pero además de todo eso, este particular personaje se atrevió a anticipar, dos años atrás, la llegada del astro rosarino al equipo de Miami. Y así lo recordó hoy en su cuenta de Instagram, donde saludó la llegada del capitán de la selección argentina campeona del mundo con un particular mensaje: “Bienvenido a la ciudad del sol. Bienvenido a Miami, Lionel Messi. Ya estoy prendiendo el fueguito. Lo dije hace dos años y nadie lo creía”.

El argentino que se dedica, además de a dar aliento al equipo, a recibir y llevar a pasear a sus compatriotas por la ciudad de Miami, acompañó su posteo con una foto trucada en la que se lo ve a él en cuclillas junto a un pedazo de carne asándos y a su lado, de pie, se encuentra el mismísimo Messi, con la camiseta del Inter Miami puesta.

La imagen que posteó este miércoles en su cuenta de Instagram Cacho Cascardo, el jefe de la hinchada de Inter Miami, cuanod se supo que Lionel Messi se sumaba a ese club Ig / @Cachito_miami_beach

En otra de las publicaciones de ese posteo, el mismo Cascardo aparece con la camiseta del Inter Miami y dice la clásica frase de éxtasis que popularizó Guillermo Francella: “Hermosa mañana, ¿Verdad?”.

A su vez, en sus historias de Instagram, este fan número uno del Inter Miami recordó su propia predicción sobre Messi, que, según consta en esa publicación, fue dicha el 24 de agosto de 2021: “Messi en dos años viene a jugar al Inter Miami. Si me equivoco, me dedico al beisbol. Abrazos”.

En una entrevista que dio en septiembre de 2022 al periodista Pablo Carrozza, Cachito Cascardo relató cómo comenzó su participación como líder de la barra del club de Miami. “Yo trabajaba en un obra pintando hace cuatro años y me llama un amigo de Rosario Central y me dice: ‘Mirá que acá van a armar un club, el Inter Miami. Y vamos a armarle la barra”, contó el hincha.

Cacho Cascado, hincha de Inter Miami, anticipó la llegada de Lionel Messi a ese club

“Compramos bombos, el club nos aceptó como barra, entendieron cómo era el folklore, armamos un grupo muy latinoamericano, con colombianos, con chilenos, ecuatorianos y así arrancó esta locura que está yendo por todos lados”, añadió Cacho Miami, que luego arriesgó: “Creo que somos los número uno de la MLS”.

Más adelante, el jefe de la barra del Inter señaló que, si bien no ve mucho a Beckham porque “se la pasa viajando”, sabe que él “está alucinado” con la hinchada que formaron. “Superamos las expectativas que él tenía. Nos ha dicho que no lo puede creer, que no esperaba la locura que armamos”, aseguró y luego dio tiró un dato sobre el inglés: “A veces se mete en la tribuna con nosotros”.

En esa entrevista, el hincha que ahora podrá alentar a Messi desde las gradas de los distintos estados norteamericanos, también anticipó la llegada del 10 al club. “Lo vengo diciendo hace rato: hay un 98 por ciento o 99 que Messi está acá en el Inter Miami en julio de 2023″.

Edgardo Cascardo alentó a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 y ahora lo alentará desde las gradas del estadio PNK del Inter Miami Ig / @cachito_miami_beach

Además de dar la bienvenida al mejor jugador del club del planeta -establecido por la FIFA en los premios The Best-, Cascardo anticipa en sus redes lo que planifica para el futuro. “Se viene la Copa América de los Estados Unidos (se realizará en 2024). Preparando la mejor fiesta de la historia”.

Cascardo, que vive en Miami desde el año 2015, comparte también en sus redes las fotos que se saca con algunos visitantes ilustres que llegan a dicha ciudad estadounidense y también exhibe distintas postales de su asistencia a la Copa Mundial de Qatar 2022, donde pudo ver al nuevo integrante de su equipo levantar la Copa del Mundo.

