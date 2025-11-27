MasterChef Celebrity: quién fue eliminado y por qué renunció Valentina Cervantes

La sexta gala de MasterChef Celebrity culminó con un cambio drástico en la dinámica de la competencia tras la decisión voluntaria de una de las figuras de retirarse del ciclo de Telefe. El programa registró un pico de audiencia de 14.2 puntos durante la transmisión, en la que el jurado canceló la salida prevista por reglamento debido a esta baja espontánea. La resolución benefició a dos participantes que aguardaban el veredicto final en la cuerda floja tras un desempeño irregular en el desafío del disco de arado.

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 26 de noviembre

Valentina Cervantes protagonizó el momento decisivo de la noche al comunicar su renuncia irrevocable. La participante logró uno de los mejores platos de la velada con un pollo a la portuguesa, pero solicitó la palabra para anunciar su partida, donde explicó que su prioridad es su familia.

Valentina Cervantes dejó MasterChef para irse a acompañar a su familia

La concursante detalló las razones íntimas frente a los cámaras, antes de dejar su delantal. “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia porque mi familia me necesita y mis hijos quieren estar con la mamá y el papá juntos, por eso me voy”, declaró.

Wanda Nara, conductora del reality, consoló a la concursante y le garantizó que las puertas del estudio permanecerán abiertas para ella, quien agradeció la oportunidad y valoró la experiencia junto a sus compañeros. “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar”, afirmó antes de retirarse.

Valentina Cervantes abandonó MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @valucervantes)

La reacción del jurado y la anulación de la expulsión

El jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui le dedicó palabras de reconocimiento a la participante. Betular destacó su desempeño en las cocinas y aseguró que MasterChef pierde una gran competidora, aunque se retira “con honores”, mientras que Martitegui subrayó el crecimiento personal que tuvo dentro del reality y su capacidad para forjar una identidad propia ante el público. “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, le expresó.

Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja, pero ninguno fue eliminado por la salida de Valu

La partida voluntaria de Cervantes modificó las reglas de la noche. Los jurados determinaron que ningún otro participante debía abandonar el certamen en esa jornada. Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez, dueños de los platos con menor puntaje, quedaron exentos de la eliminación. El jurado comunicó la noticia al resto del grupo: “Hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno“.

El listado de participantes fuera de la competencia

La renuncia de Cervantes se suma a otras bajas en la edición 2025 de MasterChef Celebrity. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, optó por no iniciar el ciclo debido a compromisos laborales previos.

La lista de eliminados por decisión del jurado incluye figuras de diversos ámbitos:

Jorge “Roña” Castro : el exboxeador fue el primer eliminado el 19 de octubre.

: el exboxeador fue el primer eliminado el 19 de octubre. Esteban Mirol : el periodista se convirtió en el segundo participante en dejar el programa.

: el periodista se convirtió en el segundo participante en dejar el programa. Diego “Peque” Schwartzman : el extenista profesional resultó el tercer eliminado.

: el extenista profesional resultó el tercer eliminado. Luis Ventura : el periodista de espectáculos fue el cuarto expulsado.

: el periodista de espectáculos fue el cuarto expulsado. Walas: el integrante de la banda Massacre quedó fuera en quinto lugar.

Existen rumores sobre posibles modificaciones futuras en el elenco. Las versiones señalan una eventual salida de Maxi López y el ingreso del cantante L-Gante en su reemplazo.

Walas fue el quinto eliminado de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Cómo ver MasterChef Celebrity

El ciclo se emite por televisión abierta en la pantalla de Telefe. El horario es de lunes a jueves a las 22 h. La ubicación del canal varía según el servicio de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

La audiencia cuenta con alternativas digitales para seguir el contenido. La plataforma de streaming HBO Max transmite los episodios en simultáneo y los almacena para su visualización posterior. Los canales oficiales de Streams Telefe en YouTube y Twitch ofrecen una cobertura paralela con reacciones en vivo de creadores de contenido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.