"Lo voy a cuidar": el aviso del "Pollo" Vignolo sobre el futuro de su programa Crédito: captura tv

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, advirtió en la emisión de este miércoles que no va a dejar de cuidar el programa, en medio de las negociaciones que mantiene con la señal televisiva ESPN, donde estaría pronto a desembarcar junto con su nave insignia y Fox Sports Radio, como anticipó el domingo LA NACIÓN.

Todo ocurrió luego de entrevistar a Adrián Suar, quien elogió el ritmo del programa televisivo y le dijo a sus participantes que le gustaría tenerlos en El Trece. Tras ello, Vignolo hizo una reflexión sobre su programa: "Catorce años, una trayectoria el programa, y sobre todo, el gancho con la gente. En el programa, si hay que definirlo, la primicia es importante, la información es importante, el debate es importante, pero lo fundamental es divertir. Si nosotros tenemos todo eso y no entendemos que un programa de televisión tiene que además divertir, no sirve. No sirve la primicia, no sirve informar y no sirve debatir, si realmente el que está del otro lado no se divierte", explicó.

Luego, el relator deportivo agregó: "Nada es casualidad. Que un tipo como Suar diga lo que dice, que está metido en la televisión, que tiene una influencia muy grande en un canal, es un mimo. Que los protagonistas que no son del fútbol jueguen con nosotros, también es un mimo para el programa".

Finalmente, el animador televisivo dejó una última reflexión: "Los programas no son nuestros. Yo no puedo decir es mi programa. Ahora, lo cuido como si fuese nuestro, y lo quiero como parte de mi vida. Y va a ser siempre así. Y no voy a dejar de cuidarlo, de ninguna manera".

El mensaje de Ruggeri que confirma las sospechas

Ya en el momento de la despedida, de una manera muy particular, Ruggeri dejó un mensaje que parece confirmar el pase de Vignolo a ESPN. Desde el comienzo de la cuarentena, el conductor hace el programa desde su casa y detrás suyo tiene un cartel de Fox Sports. Por eso, el Cabezón le advirtió: "Vos tenés que modificar tu casa", a lo que Vignolo respondió: "Sí, tranquilo".