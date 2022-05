Federico Bulos reveló el problema de salud que lo aqueja: “Está encaminado”

El columnista de F90 (ESPN), Federico Bulos, explicó este lunes a qué se debe el uso de sus anteojos. Según explicó el relator y periodista, en el pase de programas con F12, está atravesando “un tratamiento que lleva unos días, pero está encaminado”. Sin embargo, indicó que no le impide ejercer su trabajo.

Consultado por los conductores Sebastián Vignolo y Mariano Closs, el “Negro” dio más precisiones acerca de la enfermedad que lo aqueja. “Fue un pequeño derrame que se prolongó algunos días”, aseguró en relación a su ojo derecho. Al mismo tiempo, aclaró: “Veo impecable”.

En tanto, aprovechó la oportunidad para felicitar al profesional que lo está atendiendo, y contó detalles de la conversación que mantuvieron. “Un saludo al oftalmólogo, Ignacio. El hombre se aseguró que esto no contagie. Quiero que quede diez puntos el ojo, no que no contagie. Además de que no contagie”.

Todo comenzó cuando el “Pollo” le advirtió a su colega: “Negro, terrible. Te estoy viendo. Se te está cayendo de vuelta, ¿no?” le dijo en relación al ojo. Claro: la semana pasada, Bulos presentó la misma dificultad, motivo por el cual se ausentó del ciclo unos días. La semana pasada, a su regreso, dijo que el uso de los lentes se debía a “unos inconvenientes” que había tenido, a la vez que el Pollo dijo que se trataba de un “percance”. Incluso, sus compañeros bromearon con que, de esa manera, el narrador se parecía físicamente al dirigente político Roberto Feletti.

Federico Bulos Captura ESPN

Con el objetivo de darle ánimo a su compañero, Vignolo destacó que, de todas formas, no tiene problemas a la hora de identificar a los futbolistas cuando relata. “A los jugadores los ve bien. Bien ‘Negrito’, te escuché el otro día, y relataste muy bien” lo felicitó en relación a la narración del encuentro que disputaron Estudiantes (LP) y Aldosivi el último viernes en el Estadio Uno. En broma, el exfutbolista Oscar Ruggeri le dijo que, cuando está narrando, transmitir “al que pasa por la derecha está al horno porque no lo va” a ver.