Roberto Leto, integrante del programa Fox Sports Radio Crédito: Instagram @roberleto

11 de septiembre de 2020 • 10:30

En el programa Fox Sports Radio el conductor y uno de los panelistas elogiaron la figura del periodista Roberto Leto por su bronceado y su estado físico en comparación con el aspecto de sus demás compañeros de trabajo.

Al inicio del programa el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo inició una ronda de saludos antes de presentar los temas del día. En ese cruce fue que destacó la imagen de su compañero Roberto Leto, que estaba vestido con una camisa oscura durante la trasmisión desde su casa.

Fue el exjugador Diego Latorre el primero en elogiar a Leto y remarcar los efectos de la cuarentena en los demás integrantes del equipo periodístico. "Qué estragos hizo la pandemia ehh, veía en la apertura a Robert, ahí todo bronceadito, sol, seis años más joven".

Inmediatamente Vignolo siguió con los halagos y manifestó: "Yo creo que con un poco de sol lo acomodás. Lo ponés en carrera otra vez", bromeó el conductor sobre la apariencia de Leto y Latorre asintió: "Sí, que pectorales.".

Luego Vignolo se refirió al estado atlético de su compañero: "Físicamente creo que no se nos cayó, pectorales está bien, abdominales creo que se mantiene. No es Walter Nelson, pero está. ¿Le falta fútbol? ¿Tu último partido fue aquel en La Plata, no? ¿Se acabó, no? La pandemia lo retiró", se lamentó el conductor.

En otras ediciones del programa, Leto ya había sido protagonista por cuestiones similares. El periodista ya había manifestado su gusto por estar bronceado y había contado algunos de sus trucos de cuidado personal. En aquella oportunidad sus compañeros lo cargaron, pero él siempre se toma con humor el tema y no tiene inconvenientes en contar sus métodos para cuidar su imagen.