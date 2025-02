Los mejores memes de Boca-Alianza Lima por la Copa Libertadores

Este martes, todo el mundo futbolero se paralizará para ver un partido clave: la vuelta de la primera parte del repechaje para ingresar a la Copa Libertadores, donde se enfrentarán Boca y Alianza Lima. En la ida, en Perú, el equipo que dirige Pipo Gorosito ganó uno a cero ante un xeneize deslucido en el juego. Por lo tanto, La Bombonera latirá como nunca ante este encuentro.

El partido empezará a las 21.30 en una cancha colmada. Para los que lo sigan por TV, se transmitirá en vivo a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ y MiTelefé.

Alianza Lima tiene más certezas que Boca para la vuelta: se impuso 1 a 0 en Perú Martin Mejia - AP

Los dirigidos por Fernando Gago llegaron con la presión de conformar a la hinchada, luego de que el sábado, cuando empataban con Aldosivi, la gente les pidiera más actitud (partido que finalmente ganaron 2 a 1 sobre el final).

Por su parte, Pipo Gorosito se encargó de calentar la previa con declaraciones que alimentaron el folklore futbolero. Sobre la decisión de que Piero Maza sea nuevamente el árbitro, el DT argentino se quejó: “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”. Y, sobre la hinchada xeneize, arremetió: “Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada”.

Obviamente, como era de esperar, las redes sociales siguieron de cerca este partido vibrante y se despacharon con los tradicionales memes.

Los mejores memes de Boca contra Alianza Lima

Todo es risas mirando el atleti vs el barça hasta que me acuerdo que después se viene Boca y podemos quedar eliminados pic.twitter.com/fkTw6QBqMY — ℜɣʊ⁷🐉땡 (@RyuDSo) February 25, 2025

- Amor me estas escuchando?



+ Yo imaginándome que Alianza Lima elimina a boca en la bombonera



pic.twitter.com/f3cKSrmkeh — cris (@cris__ese) February 19, 2025

Yo: VAMOS PIPO POR LA ÉPICA 🙏🏻



Literalmente el arbitro del Boca - Alianza Lima:

pic.twitter.com/yKVcQl6lTd — Fran (@frabigol) February 25, 2025

