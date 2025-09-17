Los mejores memes de River - Palmeiras por la Copa Libertadores

Este miércoles por la noche, River Plate se enfrenta a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si bien aún le quedará viajar a Brasil para jugar la segunda etapa de esta instancia decisiva, la energía de su gente lo acompaña desde el primer momento dentro y fuera del estadio.

Desde horas previas al encuentro, las redes sociales se llenaron de divertidos memes sobre la jornada que tendrá como protagonista al plantel que dirige Marcelo Gallardo, quien sueña con llevarse a casa la Copa Libertadores 2025, después de siete años de la mítica final en Madrid.

Los mejores memes de River - Palmeiras

yo hace una semana: no hay chances contra palmeiras



yo ahora: pic.twitter.com/6ZX2DLAGYV — cris (@_crisenberg_) September 17, 2025

Yo con la muerte firmando 5 años de vida menos a cambio de que River golee a Palmeiras hoy pic.twitter.com/MPn8pcTdFy — cris (@cris__ese) September 17, 2025

Te encontraste con el San Gallardo, San Ramón, San Salas y San Armani de la suerte, dale like a este tweet para que salga todo bien y River saque un buen resultado contra Palmeiras en el partido de ida pic.twitter.com/0vlACQRTuW — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) September 16, 2025