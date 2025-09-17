LA NACION

Los mejores memes de River - Palmeiras por la Copa Libertadores

Los fanáticos del equipo millonario inundaron las redes sociales con reacciones sobre el primer partido decisivo para pasar a la semifinal

Este miércoles por la noche, River Plate se enfrenta a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si bien aún le quedará viajar a Brasil para jugar la segunda etapa de esta instancia decisiva, la energía de su gente lo acompaña desde el primer momento dentro y fuera del estadio.

Desde horas previas al encuentro, las redes sociales se llenaron de divertidos memes sobre la jornada que tendrá como protagonista al plantel que dirige Marcelo Gallardo, quien sueña con llevarse a casa la Copa Libertadores 2025, después de siete años de la mítica final en Madrid.

