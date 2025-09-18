Los mejores memes y reacciones de Argentina vs. Francia en el Mundial de vóleibol
Los usuarios de las redes sociales celebraron la clasificación de la selección nacional; Francia quedó eliminado de la competencia
Argentina y Francia se enfrentaron en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, por el Mundial de vóleibol. El equipo dirigido por Marcelo Méndez, tras sufrir en varias etapas del encuentro, se sobrepuso ante el poderío europeo y ganó 3-2.
En lo que fue el cierre del grupo C, la Argentina pasó a los octavos de final del Mundial de vóleibol y aguardará a su próximo rival que saldrá entre Bélgica, Italia, Ucrania o Argelia.
Argentina comenzó ganando por 2-0 con parciales de 28-26 y 25-23. Francia, lejos de sentirse abrumado, igualó las acciones (25-21 y 25-20). El 2-2 forzó un tiebreak, donde los sudamericanos se impusieron por 15-12 y sellaron su pase a la siguiente instancia mundialista.
La victoria tomó una trascendencia inusitada debido a que Francia –bicampeón olímpico en Tokio y París- quedó eliminado de la competencia y eso abre un panorama más que favorable para la Argentina, que infló el pecho y se erige como uno de los candidatos.
¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDAZO Y AVANZÓ DE RONDA!— DSPORTS (@DSports) September 18, 2025
Con el remate de Luciano Vicentín, Argentina le ganó a Francia 15-12 en Tie-Break y continúa en el #MundialDeVóleyEnDSPORTS masculino.#VóleyEnDSPORTS pic.twitter.com/7DQ5tfc61b
A raíz de las idas y venidas del encuentro, sumado al condimento especial de enfrentar a esta nación europea, los usuarios de las redes sociales celebraron cada punto y crearon los más ingeniosos memes y reacciones.
Los mejores memes de la victoria de Argentina contra Francia
argentina pasando a octavos y eliminando a francia— Milagros💫 (@Tiny93myg) September 18, 2025
pic.twitter.com/LC0X6XUClz
ARGENTINA ELIMINO A FRANCIA EN VOLEY Y CLASIFICA A OCTAVOS VAMOOOOOOSSS pic.twitter.com/cLA86hYe4Q— iara (@httpsjungkookie) September 18, 2025
GANAMOS TODO LOS PARTIDOS Y EL MÁS IMPORTANTE PARA CLASIFICAR SE LO GANÓ A FRANCIA Y ENCIMA LOS DEJAMOS AFUERA DEL MUNDIAL ! VAMOS ARGENTINA, VAMOS LOS PIBES!!! #VoleyEnDSPORTS pic.twitter.com/bjAhTrzW9f— Magui 🍓 (@avrilgoat) September 18, 2025
la selección argentina de voley paso a octavos ganándole a francia y dejándolos afuera del mundial pic.twitter.com/qW90itvWAm— ً (@Ieobjrs) September 18, 2025
- Objetivo: dormir después de laburar.— E͜͡l͜͡ R͜͡o͜͡r͜͡R͜͡o͜͡ (@RorRo_Renegado) September 18, 2025
- Obstáculo: Argentina vs Francia en el #VolleyballWorldChampionship #DSports pic.twitter.com/oHXub3WaK5
Cada punto entre Argentina y Francia se juega como el último. Emociona lo de los nuestros.— La Tortuneta 🇦🇷 (@LaTortuneta) September 18, 2025
pic.twitter.com/pxS8UiNK82
Luciano De Cecco do Kukartseva przy 20-24 #MWCH2025 pic.twitter.com/RxWWnaUnbw— Mateusz (@Konkwistador16) September 18, 2025
