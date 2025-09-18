LA NACION

Los mejores memes y reacciones de Argentina vs. Francia en el Mundial de vóleibol

Los usuarios de las redes sociales celebraron la clasificación de la selección nacional; Francia quedó eliminado de la competencia

Argentina venció a Francia en el Mundial de vóleibol y generó una fuerte reacción de los usuarios de las redes
Argentina y Francia se enfrentaron en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, por el Mundial de vóleibol. El equipo dirigido por Marcelo Méndez, tras sufrir en varias etapas del encuentro, se sobrepuso ante el poderío europeo y ganó 3-2.

En lo que fue el cierre del grupo C, la Argentina pasó a los octavos de final del Mundial de vóleibol y aguardará a su próximo rival que saldrá entre Bélgica, Italia, Ucrania o Argelia.

La selección argentina de vóleibol venció por 3-2 a Francia
Argentina comenzó ganando por 2-0 con parciales de 28-26 y 25-23. Francia, lejos de sentirse abrumado, igualó las acciones (25-21 y 25-20). El 2-2 forzó un tiebreak, donde los sudamericanos se impusieron por 15-12 y sellaron su pase a la siguiente instancia mundialista.

La victoria tomó una trascendencia inusitada debido a que Francia –bicampeón olímpico en Tokio y París- quedó eliminado de la competencia y eso abre un panorama más que favorable para la Argentina, que infló el pecho y se erige como uno de los candidatos.

A raíz de las idas y venidas del encuentro, sumado al condimento especial de enfrentar a esta nación europea, los usuarios de las redes sociales celebraron cada punto y crearon los más ingeniosos memes y reacciones.

Los mejores memes de la victoria de Argentina contra Francia

La exaltada reacción de los usuarios al vencer a Francia
La reacción de los usuarios sobre el partido de Argentina - Francia
Los mejores memes del Mundial de vóleibol
