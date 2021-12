Los memes del anuncio de Marcelo Gallardo: los hincha de River se acordaron de Boca

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, sorprendió a todos este miércoles feriado al anunciar una inesperada conferencia de prensa. La expectativa terminó a las 13:30, cuando “Napoleón” tomó los micrófonos y confirmó que seguirá en su cargo al menos por un año más. “Elijo seguir estando”, fue la expresión que utilizó el director técnico de 46 años para dar la noticia.

En el medio, en las redes sociales surgían las especulaciones, y por supuesto, las expresiones de deseo. Pero una vez que la respuesta fue positiva, no tardaron en llegar los comentarios positivos de los simpatizantes millonarios y los habituales memes en los que se expresó con alegría e ingenio el pueblo riverplatense.

Las menciones tienen todo tipo de condimentos: desde la relación entre las fiestas y la continuidad de Gallardo, hasta la unión entre la continuidad de Marcelo y el potencial regreso de Juanfer Quintero, pasando por los festejos por un nuevo aniversario de la Copa Libertadores ganada a Boca, hasta un apócrifo comunicado de prensa de Boca donde se anuncia un presunto luto por la novedad. Por supuesto, el nombre del DT subió a lo más alto entre las tendencias de Twitter desde que se supo que hablaría.

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

Al explicar los motivos por los cuales se decidió por su continuidad, Gallardo admitió que su inclinación no fue fácil. “No sé exactamente qué fue lo que me hizo el click, pero es lo que sentí, porque no tuve mucho tiempo de reflexionar, pero lo sentí de esa manera. Si me preguntaban hace dos semanas, quizá mi respuesta era otra, porque sentía que ya estaba todo resuelto. Pero bueno, lo que sucedió en los últimos días me empujaron a tomar esta determinación”

Además, explicó por qué no esperó hasta el 9 de diciembre para informar su renovación. “No quería anunciar nada el 9, quería que la gente que vaya a festeja lo haga en paz, lo haga con toda la emoción. Mañana que va a ser el tercer año del festejo de Madrid, tiene que ser una celebración sobre eso, que nada se interponga”. En tanto, explicó que la continuidad será “por un año”.

Por otra parte, confesó que tras el triunfo ante Racing Club que lo coronó campeón al equipo, había pensado seriamente en irse del club. “Después de Racing, para mí era fácil agarrar a Benjamín e irme a mi casa. Era la mejor manera de finalizar mi vínculo con el club. Pero todo lo que pasó estos días cambiaron las cosas”.

Por último, le dedicó un párrafo aparte al plantel de futbolistas que dirige. “Los jugadores también son parte de mi crecimiento. El mensaje que me dan es ‘aquí estamos para seguir yendo hacia adelante, para seguir siendo exigidos y para crecer como equipo’. Eso me desafía y me estimula. Parte de mi decisión tiene que ver con los jugadores”.