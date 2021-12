Qué jugadores podrían irse de Boca en el próximo mercado de pases

Augusto César, periodista de F12 (ESPN), develó este martes los nombres de los jugadores del plantel de Boca Juniors que, por distintas razones, no seguirán jugando en el club a partir del próximo año.

“Hay nombres que estaban en duda, y me parece que, con los últimos sucesos, están condenados. Son cuestiones distintas contractualmente hablando”, explicó el cronista que cubre la actualidad del equipo xeneize.

Primero, se refirió a los futbolistas involucrados en el escándalo de la última semana, que derivó en su desplazamiento del equipo titular, y en que su futuro en el club sea revisado desde ese momento en adelante. Se trata de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano.

A su vez, explicó cada caso en particular. “Lo de Cardona, a los efectos contractuales es fácil, porque no le renovás y listo (NdeR: su pase no pertenece a Boca y el préstamo ya se le venció). Villa, creo que si llega una oferta, esta vez, va a ser transferido. No van a poner ninguna traba, siempre y cuando el dinero sea lo lógico. No creo que pidan lo que pidieron en el mercado de pases anterior”.

Sebastián Battaglia, DT de Boca Juniors Alfieri Mauro - La Nacion

Luego, hizo un punto aparte en el caso del defensor peruano cuyos rendimientos desde su llegada no estuvieron a la altura de lo esperado. “Yo creo que Zambrano puede ser cedido a préstamo, porque creo que es el más apuntado de estos tres del suceso del otro día”.

Al margen de los futbolistas marginados por cuestiones extra futbolísticas, hay otros jugadores que ya no seguirán en el club por lo que hicieron (o no concretaron) adentro del campo de juego. Casualmente, todos ellos llegaron en el último mercado de pases, y fueron elegidos por la actual Comisión Directiva, por lo que su relevamiento incluye una autocrítica implícita.

“Yo creo que (Esteban) Rolón se dio cuenta que ya no va a tener lugar. (Luis) Advíncula tampoco termina de convencer”, aseguró César. A su vez, señaló que Norberto Briasco y Nicolás Orsini, ambos arribados en junio, tienen una baja consideración por parte de los responsables del fútbol de Boca.

Todavía no está garantizada la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia en Boca (Foto: Captura de video)

Por último, el periodista indicó cuáles son los puestos que busca reforzar Boca para el próximo año: “La idea de refuerzos es un creativo casi enganche; un nueve, un lateral derecho, y hay que ver que pase en el lateral izquierdo”. Además, regresaría al club Wanchope Ábila, aunque lo más probable es que luego no continúe.

Todavía no está garantizada la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia en el equipo. El Consejo de fútbol aún no le ha ofrecido la renovación de su contrato, que vence el 31 de diciembre. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre quién ocupará ese lugar a partir de enero.