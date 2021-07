“Luz”: habló el protagonista de la emotiva historia detrás de la camiseta que usó Marcos Acuña

El sábado se vivió un clima de alegría y festejo, luego del triunfo de la selección argentina ante Brasil en la Copa América en el estadio Maracaná. En medio de la euforia Marcos Acuña capturó la atención de todos por un detalle más que simbólico: lució una camiseta blanca con una mariposa roja y el nombre “Luz” en el pecho. Horas más tarde se supo que se trataba de un homenaje dedicado a un amigo, el fotógrafo Fabián De Ciria, quien perdió a su hija hace dos meses.

De Ciria conoció al “Huevo” Acuña mientras se desempañaba como fotógrafo de Racing, y entablaron una profunda amistad. Minutos después de ver que el jugador se había puesto esa significativa remera, le escribió un agradecimiento en un posteo de Instagram: “Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar, si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta, que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo; no tengo palabras para agradecerte, te quiero mucho campeón”.

El lunes De Ciria brindó una entrevista al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), y reveló que nunca se esperó que el futbolista optara por semejante homenaje. “Hace dos meses que mi hija nos dejó, la verdad que es un dolor enorme, y lo que viví el sábado con Marcos, con su gesto, es un abrazo que uno siente, una caricia hermosa en un momento tan duro, me dejó sin palabras la verdad”, reconoció conmovido.

El conmovedor posteo de Fabián De Ciria, el fotógrafo de Racing al que Marcos Acuña sorprendió con un homenaje para su hija Captura Instagram @fabideciria

“Habíamos hablado antes de la copa, y le dije que si necesitaba ayuda que hable con ella, que Luz lo iba a ayudar, y él me dijo: ‘Vos estate atento’. Pero cuando llegó el desenlace fue una sorpresa; también me dijo que tenía la remera en el banco de suplentes todo el tiempo por si hacía un gol, para ponérsela”, agregó.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, el fotógrafo abrió su corazón sobre la reciente muerte de su hija: “Tengo 39 años y perdí a mi hija de 14. No es fácil explicarlo con palabras porque no fue a causa de un accidente; ella decidió irse, y te deja con un montón de preguntas”.

“Si bien estoy tranquilo y su mami también de que como padres fuimos excelentes, a veces pasa que los chicos tienen sobreinformación, cuestiones internas de ellos que no saben resolver y quieren resolver por sus propios medios”, continuó. Luego le dedicó un mensaje de aliento a los más jóvenes: “Ojalá que los chicos tengan la contención que necesitan, con charlas más profundas, y los padres estén atentos porque a veces es difícil manejar tanta información”.

“En este mundo donde todo es tan negativo y se ve tan negro, se les hace cuesta arriba a los chicos, y toman decisiones equivocadas, son momentos muy duros”, expresó. En este sentido, volvió a agradecerle el gesto de corazón y humildad a Acuña: “No se paga con nada esto, y me alegra mucho que se le haya dado el triunfo a la selección, porque son seres humanos, se los castiga mucho y ellos siempre quieren lo mejor”.

“Me pone feliz por ellos y que hayan hecho felices a otros en este momento donde hay situaciones tan tristes. Mi hija siempre va a estar conmigo, aunque no esté físicamente, y es un ser de luz como su nombre lo indica; es ella la que me está dando fuerza para afrontar esto con tanta entereza”, concluyó.

¿Dónde pedir ayuda?

Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires o (011) 5275-1135 todo el país www.casbuenosaires.com.ar ; SOS Un Amigo Anónimo: (011) 4783-8888, de 9 a 19 www.sosunamigoanonimo.com.ar; Más información: www.suicidioadolescente.com.ar

LA NACION