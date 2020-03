Fuente: LA NACION - Crédito: Jorge Quiroga

En las últimas horas, Hugo "El loco" Gatti , uno de los arqueros más emblemáticos de la Argentina, fue noticia por estar internado en Madrid tras dar positivo en una prueba de coronavirus .

Tras el testimonio de su hijo Lucas que aseguró que su padre está evolucionando favorablemente, esta mañana habló su exnuera, Manuela Zeballos , quién se encuentra cerca del deportista en España. "Está bien él, está seis sobre diez. Está estable y mejorando cada día" , relató la modelo que se hizo conocida en los '90 por su participación en el programa Jugate conmigo .

El exfutbolista se encuentra internado en una clínica de Madrid tras contraer Coronavirus Fuente: Archivo

Separada de Lucas Gatti (con quien tiene un hijo) y radicada en el viejo continente desde hace años, Zeballos contó con lujo de detalles los cuidados que su exsuegro está teniendo. "Está con tres antibióticos y con oxígeno manual. Le están haciendo controles y análisis de sangre todo el tiempo porque ingresó con un cuadro de neumonía bilateral causado por el virus".

"El es muy reticente y cabezota con el tema médicos. Al principio estaba muy desanimado porque es un virus que te deprime, no solo lo inmunológico sino el ánimo también. Así que estaba un poco bajoneado, se quitaba el oxígeno y decía que no tenía nada, pero es parte de su personalidad", agregó.

Tras aclarar que es imposible saber cómo se contagio, la modelo aseguró que sospecha de un compañero de trabajo que padecía la enfermedad. "La manera en que las personas se contagian este tipo de virus es prácticamente imposible de saber porque el ser humano está permanentemente socializando. El está trabajando en El chiringuito, un programa deportivo y había una persona ahí que lo tenía", señaló.

Enseguida, advirtió que por la falta de test la familia no pudo someterse a la prueba, pero no descarta que se hayan contagiado . "No están haciendo test a las personas de su entorno porque el sistema está colapsado. Seguramente nos contagiamos pero en algunos organismos cursa de manera muy leve, como si fuera una gripe", indicó.