Marcelo Bielsa: su continuidad en Leeds y su principal “déficit” desde que llegó a Inglaterra

Cada una de las conferencias de prensa de Marcelo Bielsa deja algo. No importa si es luego de los partidos o en la previa, como en este caso, a horas de jugar con el Brighton por la fecha 34 de la Premier League. El Loco le pone su impronta a todo lo que hace y a todo lo que dice. A poco de terminar la temporada y tras redondear un muy buen primer año en la máxima categoría, todas las preguntas apuntan a su continuidad en Leeds. El presidente del club, Andrea Radrizzani, aseguró que hay “voluntad común” para prorrogar el vínculo, que se vence al final del torneo. El entrenador rosarino no confirmó que seguirá, pero tampoco eludió el tema. Lo dejó para más adelante: “Cualquier referencia a este tema prefiero hacerla una vez terminada la competición. Agradezco las palabras del presidente respecto a mi posible continuidad”.

De todas maneras, y fiel a su estilo de privilegiar la tranquilidad en las instituciones por sobre salidas intempestivas o cambios a último momento, acordó en público con Radrizzani y elogió el manejo de la institución: “Pero también estoy de acuerdo con lo que dijo de que el prestigio del Leeds está por encima de cualquier otro. Por la solidez de esta organización tienen la facilidad de tomar decisiones correctas”.

La conferencia de Bielsa

Leeds marcha noveno, con 47 puntos, y 20 unidades más que Fulham, el mejor de los tres equipos que, si hoy terminara el torneo, estaría descendiendo a la Championship. Así, los dirigidos por Marcelo Bielsa se aseguraron un año más en la máxima categoría, el objetivo mínimo al comenzar la temporada. Lo más probable es que la cosecha de puntos no le alcance para llegar a la UEFA Europa Conference League, el tercer torneo en importancia del continente, que comenzará a jugarse desde el próximo año, pero eso no empañará la campaña de Leeds. Más allá de eso, Bielsa insiste en que al equipo hay que juzgarlo a fin de temporada: “Jugamos mejor con presión. Con cinco partidos por jugar, la opinión sobre el rendimiento de Leeds puede cambiar o mejorar dependiendo de los resultados. Lo que ocurra en los últimos cinco partidos puede generar conclusiones decisivas”, dijo el Loco.

En la misma conferencia de prensa, Bielsa fue consultado sobre la necesidad de usar un traductor cada vez que comparece ante los medios de comunicación. “Uno de mis grandes déficits en mi paso por el fútbol inglés es no poder comunicarme en el idioma que todos hablan. En cierto modo me debilita el hecho de no haber aprendido a hablar inglés”, confesó el entrenador rosarino.

marcelo Bielsa afp - POOL

Bielsa continuó con sus explicaciones sobre el idioma: “Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más me he dedicado como entrenador es a hablar bien... a aprender el significado o la definición de las palabras y a decirlo de la manera más sencilla sin perder la riqueza”. Luego, se disculpó: “Es difícil hablar en castellano para expresar mis ideas de una manera simple y concreta. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿si no puedo hacerlo en castellano, cómo habría de hacerlo en inglés? El primero que no se cree capaz soy yo, pero es mi realidad. Les debo una disculpa a todos los que me tienen que escuchar”.

