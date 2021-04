Un delantero del Leeds reveló la desopilante razón por la que Marcelo Bielsa usa los anteojos torcidos

Marcelo Bielsa tiene un estilo bien marcado, por lo que cualquiera lo reconocería a varios metros de distancia. Además de sus clásicos movimientos, el “Loco” se caracteriza por llevar, en la mayoría de las ocasiones, la campera del Leeds y sus siempre presentes anteojos.

Sin embargo, últimamente hubo un detalle en su rostro que llamó particularmente la atención y el delantero Patrick Bamford se encargó de explicar el por qué. Es que a Bielsa se lo vio con los lentes torcidos y la razón está vinculada con algo sucedido en una práctica.

Patrick Bamford, el goleador del equipo de Bielsa AFP - POOL

“Hubo un momento en esta temporada en el que estábamos practicando centros y él siempre se para en lugares raros. Vino la pelota y la agarré suavemente con el pie izquierdo”, introdujo el goleador del Leeds en una entrevista de 48 minutos que Peter Crouch le hizo en su podcast para la BBC.

Bamford continuó con su relato: “Iba cerca del ángulo, y él estaba parado justo adentro del arco. Yo no lo había visto entonces le pegué a la pelota, y no estoy bromeando, salió justo directo a su nariz”. El delantero inglés se ubica sexto en la lista de máximos artilleros de la Premier League.

Los anteojos torcidos de Marcelo Bielsa captura

“¡Todo lo que vi fueron sus anteojos volando a 10 metros! Él se fue tapándose la nariz y yo le dije ‘perdón, perdón’, asustadísimo. Se fue un poco enojado diciendo ‘no es nada, no es nada’ en español”, recordó además el futbolista de 27 años.

Desde aquel episodio, según explicó, Bielsa no cambió los anteojos y es por eso que los lleva torcidos. Por último, Bamford señaló sobre el técnico argentino. “No sé si notaste que, en las últimas semanas, usa los mismos lentes y no están rectos, están torcidos, jaja. Entonces me siento mal, debería comprarle un par nuevo pero me asusta volver a mencionar lo que pasó”.

