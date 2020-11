Marcos Angeleri le contó a Alejandro Fantino una divertida broma que le hizo Rodrigo Braña en las duchas de Estudiantes que fue vista por un empleado del club Crédito: ESPN

13 de noviembre de 2020 • 10:35

El futbolista Marcos Angeleri fue invitado al programa ESPN Fútbol Club Show y recordó una divertida anécdota con Rodrigo Braña en los vestuarios de Estudiantes cuando ambos compartían equipo.

"Mambru" Angeleri realizó las inferiores en Estudiantes de la Plata y, cuando le tocó llegar a la primera división, se encontró con varios jugadores experimentados, entre ellos, el "Chapu" Braña. "Me volvían loco. Era uno de los más jóvenes, con el pelo largo y vincha", recordó el futbolista.

El defensor explicó que cuando estaban en el vestuario los futbolistas de mayor edad se divertían con los más chicos. "Antes era algo común y normal, eran jodas que se hacían en ese momento".

"Un día estábamos en la ducha con el Chapu y en un momento me dice: ´Ay, se me cayó el jabón´. Y apunta su cola hacia la ducha en donde estaba yo", contó Angeleri mientras explicaba que en la actualidad los vestuarios son más privados de lo que eran en esa época.

El lateral resaltó que en aquel baño estaba junto a un pasillo en donde la gente que trabajaba en el club entraba y pasaba por el costado de las duchas. "No va que pasa uno de los muchachos que trabajan en la limpieza del club y ve la situación", dijo Angeleri y agregó que en aquel momento le pidió a su compañero que no repita ese tipo de bromas.

Luego, el lateral recordó que a los tres días, Braña se encontró con aquel empleado que los había visto y le explicó que se trataba de un chiste entre los jugadores y que no lo comentara con los integrantes del club.

"Quedate tranquilo que esto muere acá", le dijo el empleado del club al histórico marcador central. A lo que Angeleri agregó: "Habían pasado tres días, ¿sabés cómo lo había contado?.".

Angeleri quedó libre de Argentinos Juniors en julio de este año, y dijo que está pensando en el retiro, más allá de que aún no lo decidió. "Que se haga un torneo a las apuradas y que tenés que estar en las fiestas trabajando y no tener vacaciones, no me sentí cómodo y no me gustó", dijo Angeleri respecto del cronograma del actual torneo.