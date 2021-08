Marcos Milinkovic volvió a sonreír: fue papá otra vez después de la terrible pérdida de su hijo Luka

La foto que Marcos Milinkovic compartió este viernes llenó de alegría no solo a su familia sino a los miles de fanáticos que siguen al crack del vóleibol argentino: nació Santino, un bebé que cobra un significado diferente después de un recorrido de dolor que se inició aquel 29 de julio de 2017, cuando perdía a su pequeño Luka.

“ Y anoche nació Santino, el fruto del amor que tengo hacia una mujer que me devolvió las ganas de reír, de disfrutar, de estar felices con mis hijos y con ella, de volver a disfrutar de esto . Te amo Mer”, escribió el exdeportista de 49 años en un posteo de su cuenta de Instagram.

La felicidad de Milinkovic por el nacimiento de Santino Instagram @1milinkovic

El bebé, del cual compartió una serie de imágenes enternecedoras, nació en Marbella, donde vive con su pareja, Mercedes Águila. Ella es, según expresa el propio Milinkovic en sus redes, el pilar que le permitió seguir adelante después del trágico accidente de su hijo.

Aquel 29 de julio de 2017, Luka, quien tenía entonces 13 años, se ahogó en una playa de Croacia luego de que el kayak que había alquilado se diera vuelta. La pérdida significó un inmenso vacío para toda la familia del deportista, quien había concebido al pequeño junto a su primera esposa, Jelena.

Mercedes y Marcos fueron papás de Santino Instagram @1milinkovic

Por eso, el ganador del oro con la Selección en los Juegos Panamericanos de 1995 no deja de agradecerle a su nueva pareja el poder ser papá nuevamente. En un posteo, donde se veía la panza de embarazada de su mujer, Marcos expresaba: “ Nunca pensé que la vida me iba a regalar otra oportunidad de ser feliz después de que se fuera Luka , y conocí una mujer que me devolvió todo eso, las ganas de seguir adelante, de querer hacer cosas, me devolvió la sonrisa y las ganas de volver a enamorarme. Por eso agradezco haberte cruzado en mi camino . Te amo con todo mi corazón”.

En su perfil de Instagram, Milinkovic también suele dedicarle fotos a Luka, con conmovedores mensajes, como el que le escribió hace dos semanas: “Esta tristeza de no poder verte crecer, de tener que imaginarme cómo serías, que harías. Y este dolor de no poder disfrutarte ni una vez más. Te extraño tanto hijo”.

Uno de los tantos conmovedores mensajes de Milinkovic para Luka, su hijo que murió Instagram @1milinkovic

Como exjugador de la Selección de vóleibol, el exatleta siguió muy de cerca al equipo argentino en Tokio 2020 y, en su último posteo, les dedicó: “GRACIAS MUCHACHOS, si había un equipo que merecía una medalla en estos Juegos, eran ustedes. Qué lindo fue verlos jugar”.

