El exfutbolista Mariano Pernía le contó a Alejandro Fantino una divertida anécdota sobre el cambió camisetas con Zinedine Zidane y habló de su amistad con Paolo Guerrero Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 10:48

El exfutbolista y actual piloto de Turismo Nacional Mariano Pernía fue invitado al programa ESPN Fútbol Club Show y habló con Alejandro Fantino sobre la amistad que lo une con el delantero peruano Paolo Guerrero y recordó el día en que cambió camisetas con Zinedine Zidane.

Pernía contó que conoció a la estrella peruana Paolo Guerrero cuando estaba suspendido para jugar con su selección luego de un control antidoping arrojara un resultado positivo. En aquel momento, el profesor Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, le recomendó a Guerrero entrenar en la Argentina.

"De Paolo me hice amigo porque cuando a él le prohíben ir al mundial por el doping en cancha de Boca, le prohíben entrenar con cualquier club profesional. Entonces viene a la Argentina por el profe Bonillo, que yo lo tuve de profe en Independiente", recordó el piloto.

Seguidamente, Pernía dijo que Guerrero estuvo durante los dos meses previos al Mundial de Rusia 2018 entrenando en su casa, ya que tenía la ilusión de que lo habiliten para participar del evento tan esperado para los futbolistas.

"De ahí quedamos con una relación muy linda, es un pibe muy sencillo. Al principio lo llamaba al profe porque lo veía muy serio, hasta que se fue soltando, pero es normal, son gente que por ahí no dan mucha confianza de entrada", explicó el exdefensor.

Más tarde, Pernía rememoró el momento en que cambió camisetas con el astro francés Zinedine Zidane. El intercambio se dio en el túnel del estadio luego de un partido entre el Getafe y el Real Madrid.

"Yo me saque la camiseta y se la di. Pero los jugadores del Real Madrid, yo me entere después, dejan las camisetas que cambian en el vestuario para los utileros. A mí Zidane me agarró la camiseta", contó el exjugador.

Luego, Pernía dijo que al salir del estadio para subirse al micro de su equipo, Zidane llevaba la camiseta cambiada en la mano. Durante la caminata, los hinchas del Getafe le pedían al francés la camiseta que cargaba, pensando que le pertenecía.

"Y Zidane la tiró, pero era la mía. Mi camiseta, la que intercambié, la tiene un hincha del Getafe pero regalada por Zidane", explicó Pernía mientras Fantino y su equipo soltaban risas y aplausos.