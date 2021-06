Mario Pergolini no esperó al anuncio: saludó en redes a Carlos Tevez antes de la conferencia

Mario Pergolini fue el primero en saludar a Carlos Tevez por su retiro de Boca, incluso antes de la conferencia de prensa del capitán. El ex vicepresidente del club subió a Instagram como historia una foto del ídolo xeneize con la frase “Gracias Tevez. Todos los que queremos a Boca de verdad te estamos agradecidos. Para nosotros nunca seras un ex jugador”. Si bien se supo con antelación por la prensa cuál era la decisión del jugador, Pergolini no espero a que Tevez la oficializara para expresarle su sentimiento. Y algo más.

Pergolini, que asumió como vicepresidente del club junto a Jorge Amor Ameal, a fines de 2019, renunció en abril de este año. Fueron varias las razones que llevaron al ex conductor de televisión a renunciar, entre ellas, su enojo por los manejos la directiva, principalmente por desacuerdos Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo y líder del Consejo de Fútbol. El detonante fue la generación de una cuenta en redes sociales vinculada exclusivamente con el Centro Deportivo de Ezeiza adonde Boca mudó los entrenamientos de sus planteles masculinos de fútbol.

“La verdad es que no me he peleado con Jorge Ameal ni Riquelme, personas que quieren lo mejor para Boca”, aseguró Pergolini en un video. “Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno”, amplió. “Hay que saber dar un paso al costado. No quería que se armara este revuelo. Entiendo por qué sucede”, agregó.

