“No lo puedo creer”: el fuerte cruce entre Morena Beltrán y Federico Bulos por la actitud de Boca en el Superclásico

Morena Beltrán y Federico Bulos, periodistas de F90 (ESPN), mantuvieron este lunes un intenso debate sobre el rendimiento de Boca Juniors en el superclásico, que tuvo como ganador a River Plate; en particular, los cronistas se trenzaron por la actitud que tuvo (o debería haber tenido) el conjunto xeneize en el partido, correspondiente a la 15° jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Para Federico Bulos, Boca “tiene el escudo muy grande”, no obstante lo cual “puede elegir cualquier planteo” para disputar un partido de fútbol. “¿Cuál es el problema?”, se preguntó. Muy en desacuerdo con su colega, Beltrán lo miró y le dijo: “Estás diciendo una barbaridad, Fede”.

En lenguaje coloquial, Beltrán le reprochó a Bulos: “Ni el hincha de Boca más ′bostero’ te dice que quiere que el equipo no ataque”. Amparado en su lugar de periodista, él le replicó: “¡El hincha puede decir lo que quiera! Yo creo que Boca, en el segundo tiempo, equiparó el partido, y le estaba saliendo bien, porque terminaba cero a cero, y sacaba siete puntos de nueve”.

“Es puro resultado, entonces. Si vamos a hablar sólo de resultados”, cuestionó Beltrán. En un tono elevado, el efusivo columnista pidió, sin precisar: “¡No se escondan! Yo, para debatir, doy la cara; ustedes dicen que hablo de resultado, ustedes también”. “Estás hablando solo”, respondió, entre risas, Morena.

Según Morena, “lo que hizo River en el primer tiempo tiene mucho mérito” por tratarse de un superclásico. En ese momento, el conductor Sebastián Vignolo opinó: “Yo creo que Boca, en el segundo tempo, lo emparejó. El primer tiempo fue más River, la figura fue Romero”.

Para Beltrán, el mérito de Boca fue “salir del asedio”, y enumeró dos chances de gol que tuvo el conjunto xeneize, a través del delantero Sebastián Villa, con un tiro libre, y un remate de media distancia. Tras hacer ese análisis, emitió su punto de vista: “Me parece muy poco para lo que puede aspirar Boca. Si nos quedamos solamente con las situaciones, River, en el segundo tiempo, tuvo cuatro situaciones de gol”.

Allí, parafraseando a su compañera, Bulos le preguntó “a qué puede aspirar” Boca, si “a competir mano a mano”, tras lo cual, la analista retrucó: “¡Pero no lo puedo creer! Estamos hablando de los dos mejores”. Intrigado, el columnista le preguntó: “¿Qué no podés creer?”. “¡Que se diga que Boca no tiene jugadores para competirle a River!”.

En su argumentación, el narrador de fútbol recordó que Boca no tiene jugadores de las características de Nacho Fernández, Esequiel Barco, José Paradela o Agustín Palavecino, por lo cual, el entrenador Jorge Almirón decidió que su equipo jugara “por afuera”. Morena respondió: “¡Nadie dice que juegue al tiki taka, Fede! Puede jugar por afuera sin necesariamente armar una línea de cinco”.

Escena del superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Fabián Marelli - LA NACIÓN

En tanto, Bulos estimó que “la línea de cinco no tiene nada que ver” con las intenciones de Boca, y puntualizó en el rendimiento de los futbolistas de Boca para explicar el déficit en el juego que tuvo el equipo de Almirón: “No aguantó (la pelota) Vázquez, ni los mediocampistas pudieron sostener la pelota”, sentenció, concluyente, y se dio por finalizado el tenso intercambio.

