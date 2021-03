Martín Di Nenno, el jugador de pádel que tras su accidente brilla en España

Se muestra tranquilo y transmite buenas vibras. Se siente pleno, disfrutando. Camina por el club y regala sonrisas, contagia alegría. Un contagio que lo ilumina. Saluda, se ríe, comparte. Ayuda a ordenar los conos y las pelotas, las junta y deja la cancha lista para que sus compañeros comiencen su entrenamiento. En La Plata, donde está la academia de Sebastián Mocoroa, Martín Di Nenno aprovecha sus últimos entrenamientos en el lugar que lo formó. Del calor del verano argentino, de los abrazos de sus compañeros, de las charlas, de la calidez humana a su alrededor. No porque en Madrid, ciudad que eligió para instalarse, no lo tenga, sino porque la vida le dio una segunda oportunidad, y él eligió exprimirla al máximo.

“El pádel para mí lo es todo. No me cambia ni para bien, ni para mal, pero lo es todo. Hoy juego un partido y puedo ganar o perder, llegar a cuartos o semis y mis papás lloran, se emocionan, y yo tal vez lo veo como algo sencillo al decir ‘gané un partido’, y para ellos lo es todo. Por eso, es que todos los días intento ganar o que me vaya bien, para que ellos estén felices. Básicamente quiero que me vaya bien por ellos”, describe Di Nenno, de 23 años.

El jugador se ubica en el puesto 17 del ranking del World Padel Tour, y el año pasado tuvo uno de sus mejores rendimientos dentro del circuito. Fue un calendario atípico con 11 competencias, y que se vieron interrumpidas entre los meses de marzo y julio. Si siempre la competencia avanza entre los meses de marzo a diciembre con 18 torneos, el 2020 logró adaptarse a las nuevas circunstancias y así disponer de un calendario competitivo, y éste jugó a favor del argentino.

Su año, comenzó siendo la pareja de Agustín Gómez Silingo (16º, Argentina) con quien alcanzó dos semifinales, una instancia de cuartos de final, tres octavos y unos dieciseisavos. Y, terminó el circuito compartiendo cancha con otro argentino Maximiliano Sánchez (8vo) donde llegaron a dos semifinales, una en Estrella Damm Menorca Master Final. Fue su año revelación, y según la WPT, está en su mejor momento, ya que supo instalarse en la zona noble del ranking y es señalado como el mejor defensor y quien desde el fondo de la cancha es difícil que falle una pelota. Casi no tiene errores.

“Creo que dadas todas las circunstancias tuve un gran año. Hice mi primera semis en un Masters (que ganó la pareja argentina Belasteguín-Agustín Tapia), tuvimos buenos torneos y eso siempre te ilusiona y te hace trabajar con más ganas. Creo que fue un año positivo a pesar de todo” apunta quien para esta temporada tendrá un nuevo compañero: Paco Navarro, el jugador español ex número 1 y actual 3º.

Si bien Navarro no tuvo su mejor versión, estuvo acompañado por Pablo Lima, un zurdo con quien la parte ofensiva la tenía cubierta porque la mitad de la pista la cubría con sus gestos. Ahora, con esta nueva formación, Paco deberá volver a tener esa ofensiva y empezar a hacer su daño característico con el uso impecable de las paredes, sabiendo que a su lado estará Di Nenno: un jugador regular y sólido en defensa.

“Me considero un jugador ordenado”

“Paco supo ser el uno del deporte y lo es, por más que en ranking no lo esté. Es un gran jugador y estoy ansioso por entrenar con él. Nos propusimos llegar a ser los mejores, creo que nadie que juegue un deporte buscaría algo contrario. Pero creo que él y Fernando Belasteguín, son los mejores. Me considero un jugador ordenado y no tan vistoso, y siento que vengo a aportar eso, orden al juego”, señala ilusionado el jugador oriundo de Ezeiza.

Comenzó a practicar este deporte desde pequeño. Sus padres, Marcelo y Roxana, son dueños de El Solar, un club de pádel donde él dio sus primeros pasos. Su buen rendimiento lo llevó a convertirse en la mejor pareja argentina del ranking junto a Franco Stupaczuk con apenas 15 años. Luego devinieron los viajes a Europa, los torneos del circuito, las giras cada vez más prolongadas por España, hasta que hace dos años decidió mudarse definitivamente a Madrid junto con su novia.

Hoy, ya instalado en España, cuenta con un entrenador y aprovecha los meses de descanso para viajar a la Argentina para estar junto a su familia y realizar la pretemporada con sus formadores de toda la vida: Mocoroa y su preparador físico Javier Blanco. Además, ahora sumó a su formación como jugador profesional, a Tomás de Vedía, ex rugbier y actual asesor de Alto Rendimiento, para el trabajo mental y apoyo emocional.

“Siempre vengo al país, vengo a La Plata con la academia, somos varios chicos y la verdad que se trabaja duro, fuerte. Hacemos pádel a la mañana y físico a la tarde cinco días a la semana, armamos la pretemporada pensando en lo que van a ser las exigencias del año”, explica.

-¿Cambió mucho la forma de juego? ¿Quiénes lideran hoy el circuito y por qué?

-La pareja número uno es la de los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón. Están liderando ampliamente, ganaron seis de los 11 torneos y creo que le agregaron una cuota de velocidad al juego, mucha vertiginosidad. No sabés lo que van a hacer. Además, físicamente son unos de los mejores, de los más altos; le agregaron mucha velocidad a un juego que venía acostumbrado a ser más ordenado. Siempre el que lideró el pádel mundial fue Belasteguin, a quién lo ves jugar y parece sencillo, y no es para nada fácil. Hace cosas que a él solo le salen. Y estos dos jugadores empezaron a jugar un pádel mucho más rápido, agresivo, y a un ritmo que es muy difícil de aguantar. Por eso, es mucho más que merecido que estén como números uno, porque hoy son los más fuertes y aguerridos.

-A raíz de esto, ¿cómo se transformó la manera de entrenar?

-Yo con Mocoroa entreno hace unos diez u once años y se evolucionó mucho. Antes, entrenaba con un preparador físico y hacíamos mucha pesa y ahora es más entrenamiento funcional, más ejercicios con gomas, no levanto mucho peso y me siento más fuerte. Y en cuanto al pádel, evolucionó muchísimo por lo que te digo, antes se jugaba más lento. Hoy veo partidos de hace cuatro o cinco años y no digo que me aburren pero la bola iba lenta, en comparación. Y por eso creo que Lebrón-Garay vinieron a proponer un pádel mucho más rápido y que nosotros que le queremos ganar nos estamos amoldando a eso. Nuestros entrenamientos se centran en eso, en intentar jugar más rápidos, no somos el espejo ni queremos ser como ellos, pero si no jugamos a su velocidad, nos matan. Por eso creo que el juego que se va a venir será un poco más electrizante.

“La cabeza lo es todo”

-Y el aspecto mental, ¿cómo se trabaja? ¿Qué lugar ocupa?

-La cabeza lo es todo. Empecé a trabajar con un coaching, -de Vedia- y estoy muy feliz con él. Trabajamos sobre todo la concentración. La cabeza es lo más importante para cualquier deportista. Eso y el físico van de la mano. Porque podes jugar muy bien, pero si no estás bien de la cabeza no vas para ningún lado. Y me ha pasado. Hace algunos años no estaba bien, sobre todo después del accidente, y no podía rendir. Estaba entrenando bien, seguía todo al pie de la letra pero no estaba preparado para competir, no estaba concentrado. Hace unos años las cosas se empezaron a acomodar, y hoy creo que estoy en mi mejor nivel. Y siento, que es porque estoy bien de la cabeza.

En 2016, el jugador sufrió un accidente de tránsito, en Monte Grande, donde perdió a dos amigos. Uno de ellos, Elías Estrella, de 20 años, N° 1 del pádel argentino en ese momento, y Hernán Rodríguez, de 18. Di Nenno, por su parte, sufrió fracturas en sus piernas tras el choque en un auto y debió ser operado en varias ocasiones. Ese momento límite en su vida le dio un giro total a su manera de ver la vida, de sentirla. Dice que no es el mismo, que hoy su disfrute pasa mucho más por lo emocional y está en valorar los instantes, la compañía, el camino.

“Me cambió todo. Todo aquel que estuvo en una situación límite, indefectiblemente cambia. Yo, cambié la manera de ver las cosas, me puse mucho más familiero, más cercano a mis amigos, empecé a esforzarme más en el pádel… En ese sentido sí me cambió mucho. Lo que sí, desde el accidente mi objetivo número uno era volver a jugar, desde siempre y así fue. Pasaron nueve meses y volví a jugar, y no sé… podrían haber pasado dos años que yo iba a seguir intentando. El pádel fue mi refugio, creo que sin él no hubiese tenido de dónde agarrarme. Porque lo primero que pensé cuando me empecé a acomodar fue en volver a jugar. No pensé en otra cosa. Era un caballito de batalla con el objetivo claro”, explica quien aún en su fémur tiene cuatro o cinco tornillos de aquellas operaciones, y dado que quedaron agarrados al hueso los limaron y ahora forman parte de su cuerpo.

El pádel y el desarrollo en la Argentina

Argentina, junto con España, son los líderes del deporte. Dentro del Top 100, apenas 12 jugadores no son nacidos en alguno de estos dos países: un uruguayo y un chileno, cinco brasileños, tres portugueses y dos italianos.

Además, el colega Ezequiel Brahim contaba unos meses atrás, la relevancia del deporte en el país: “El WPT transmite en vivo todos los torneos por YouTube. Sólo en la Argentina llevamos más de 3 millones de visualizaciones este año”, comenta José Luis García Montes, desde el departamento de comunicaciones del WPT con sede en España. “En la Argentina hoy contamos con más de 2000 clubes y casi 5000 canchas censadas”, detalla Lisandro Borges. “Se calcula unos 2.000.000 de personas jugando. La gente, cuando prueba las canchas nuevas, no quiere otra cosa”.

“Argentina está ahí, peleando el primer lugar con España. Por algo natural. Hoy hay chicos en el WPT que son de pueblos muy chiquitos y que tienen 3 o 4 canchas en el pueblo y se la pasaron jugando y son cracks, y por eso llegan. En mi caso, yo sí lo programé y me entrené para esto, pero hay otros chicos que son talentosos y hoy son de los mejores. No sé cómo, pero en el país pasó siempre y sigue pasando. En la academia siempre aparecen chicos así. Es algo del país. En cambio, en España la estructura profesional los acompaña mucho más, hay una contención que motiva e incentiva a generar más jugadores”, reflexiona Di Nenno.

“El pádel se muestra muy federal, desde las 13 canchas registradas en Tierra del Fuego hasta las 83 que ofrece la provincia de Salta. El 70% de las provincias tiene arriba de 50 canchas, con Buenos Aires sumando más de 1000. Este deporte, que nació en México en el ’62 y desembarcó en la Argentina cuando el hombre llegaba a la Luna, hoy quiere consolidar su crecimiento. En España ya es el segundo deporte más practicado, con 5 millones de jugadores y 30.000 canchas”, apunta en la misma nota de LA NACION.

Sin embargo, en La Plata existe una de las pocas academias formadoras de jugadores en este camino hacia lo profesional. A cargo de Sebastián Mocoroa y el PF Javier Blanco, la institución acompaña a los jugadores en instalaciones de gran nivel: “La academia funciona hace 25 años con procesos de tres años por jugador. Hoy tenemos 25, 30 jugadores y en pretemporada asciende a 40. Son chicos de cualquier nivel, de todo el país, con el objetivo puesto en formar jugadores profesionales. Se sigue la competencia del Circuito de Pádel Argentino, y nosotros al formar parte del seleccionado argentino trabajamos en equipo para que se llegue al primer nivel. No hay muchas academias ciento por ciento abocadas a desarrollar jugadores profesionales, intentamos acompañarlos para que los jugadores den un paso ordenado del amateurismo al profesionalismo”, explican desde la institución.

