El crudo balance de Boca que hizo Sebastián Vignolo: “Eso fue lo peor del año”

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), realizó este viernes un crudo balance del año de Boca Juniors tras la obtención por parte del conjunto xeneize de la Copa Argentina. En ese sentido, el periodista enumeró los logros y desaciertos del plantel y la dirigencia a lo largo de este 2021, y ponderó el que cree que fue, en su opinión, el peor error de Boca en el año.

“La eliminación de la (Copa) Libertadores, no voy a decir que ganó, pero fue una eliminación injusta. Lo que pasó después, para mí, fue lo peor del año de Boca. Eso lo va a pagar en la Libertadores del año que viene. (...) No es fácil, todo lo que ustedes quieran: para mí, eso fue lo peor”, opinó Vignolo en referencia a los incidentes protagonizados por la delegación de Boca en el vestuario del estadio de Atlético Mineiro tras la eliminación del equipo de La Ribera en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego, el animador destacó los títulos que ganó Boca este año, la aparición de algunos futbolistas juveniles y la capacidad de resiliencia del plantel: “Deportivamente, ganó dos copas. Creo que aparecieron jóvenes que el día de mañana pueden hacer ruido. Ves un plantel un poco más grande, más ancho, le faltan algunos refuerzos; de hecho, va a buscar. Encontró un chico de las inferiores como (Luis) Vázquez que puede ser el nueve de Boca. El equipo se sobrepuso a una situación compleja como esa eliminación, covid, estar encerrados en un hotel, no jugar dos partidos. Línea de juego: empezó muy bien y terminó mal”.

Qué fue lo peor que le pasó a Boca en el año según Sebastián Vignolo

Asimismo, resaltó que la mayoría de las incorporaciones del equipo en este semestre no rindieron de acuerdo con lo que se esperaba, aunque lo matizó al mencionar que lo mismo sucedió en River. “Los refuerzos no funcionaron: ni (Norberto) Briasco, ni (Esteban) Rolón. Es el mismo tiempo que se la da a River, que no le funcionó (José) Paradela, (Alex) Vigo, (Agustín) Fontana. En esa, están más o menos parecido”.

Por otra parte, realizó una comparación entre lo que actualmente vive el entrenador de Boca Juniors Sebastián Battaglia con los comienzos de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección. “Algunas cosas me hacen acordar. El primer Scaloni, de aquella Copa América de Brasil, era muy parecido a este Battaglia”. Y recordó cómo el triunfo, a Scaloni, lo revitalizó. “Saca pone toma decisiones. Ahora, tiene espalda”, concluyó.