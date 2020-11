Martín Liberman Crédito: Instagram @libermanmartin

30 de noviembre de 2020 • 17:19

El periodista deportivo Martín Liberman apuntó contra la hipocresía de los dirigentes de Boca Juniors que asistieron al velorio de Diego Maradona, y recordó el trato que le dispensaron los directivos en la visita del exfutbolista a La Bombonera en su carácter de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"No lo querían recibir. No lo querían homenajear. Basuras, mierdas. No bajó ningún vicepresidente, el presidente, nadie del consejo de fútbol. Lo pusieron a Miguel Ángel Brindisi sólo con una camiseta en la mitad del campo de juego. No existen al lado de Maradona. Lo abandonaron en la mismísima Bombonera al hijo pródigo de la institución. Al tipo que llevó a Boca al mundo. El mejor adentro de la cancha fue Román, el mejor afuera fue Maradona", consideró el ex animador de Debate Final.

Por otra parte, el conductor radial calificó como "injusto" que hubiera habido en el velorio de Maradona "gente que no lo quiso". Entre ellos, nombró al presidente "testigo" de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, a quien acusó de haberlo dejado "tirado" en La Bombonera.

En ese sentido, Liberman señaló que "de no haber sido por el amor de la gente de Boca, ese día pasaba inadvertida la presencia de Maradona en la mismísima Bombonera". Y adujo cuestiones políticas a la disputa entre el entrenador de Gimnasia y los directivos xeneizes.

"Angelici lo quería. Gribaudo lo quería a Maradona en serio. Y no pudieron ir al velatorio. Porque, ¿cómo hace Angelici para pisar la Casa Rosada? Maradona apoyó a Angelici y a Gribaudo en las elecciones, por eso estas basuras no lo dejaron entrar. Porque no respetaron su sentir. Lo destrataron, que a veces es peor que maltrato", agregó el comentarista.

Finalmente, Liberman lamentó en Radio Late, no poder contar la muerte de su "amigo" en un programa de tele: "¿Qué habré hecho mal para recibir este castigo y no estar trabajando en televisión en los días que murió mi amigo? 26 años ininterrumpidos. El único momento de toda mi vida en que no tuve un programa de televisión para expresar lo que siento por él, fue justo cuando se va. Agradezco tener cuatro horas de radio por día para poder haber manifestado todo lo que sentía", concluyó.