Matías Soulé, a puro lujo: la gran jugada para un golazo de Roma, tirándole tres gambetas al mismo jugador

La fecha 26 de la Serie A italiana culminó con un solo partido. Roma derrotó a Monza por 4 a 0 y un futbolista argentino (que no fue ni Paulo Dybala ni Leandro Paredes) fue protagonista por una gran jugada y un pase gol. Sin embargo, la asistencia no fue lo que más deslumbró, sino la acción previa. Matías Soulé fue el encargado de le tirarle tres gambetas en la misma jugada a un mismo rival, en el medio siguió con los recursos: una bicicleta, aceleraciones varias hasta dejarlo sentado en el piso con un amago.

Los de la capital de Italia lo ganaban 1 a 0 a los 10 minutos con un golazo de Alexis Saelemaekers. El belga encaró de derecha hacia el medio y colocó su disparo de zurda en el segundo palo.

Pero a los 32 llegó la joya del futbolista argentino. Soulé recibió la pelota pegadito a la raya en el sector derecho y de inmediato encaró a Georgios Kyriakopoulos. Primero tiró una bicicleta con pierna zurda y amagó con ir hacia ese sector. Luego siguió a pura gambeta hacia el fondo de la cancha, cambiándose la pelota de un pie al otro. Cuando llegó al fondo enganchó y metió un freno y el defensor quedó sentado en el piso, cuando se levantó, el argentino volvió a enganchar con la zurda y metió el centro con la derecha a la cabeza de Eldor Shomurodov que cabeceó para poner el 2 a 0.

¡QUE JUGADÓN DE SOULÉ PARA EL SEGUNDO DE LA ROMA! Espectacular lo del argentino para asistir a Shomurodov en el 2-0 ante Monza.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus pic.twitter.com/X6aQWRZs1O — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

Una gran acción del futbolista de 21 años, nacido en Mar del Plata. De este modo, el atacante argentino entregó su primera asistencia en esta temporada, en la que lleva dos goles en 24 partidos disputados. Además, venía de convertir una perla el pasado domingo, en el duelo de la jornada 25 del Calcio. Fue de tiro libre, al ángulo y sirvió para la victoria a Roma de visitante por 1-0 sobre Parma.

Soulé arribó a Roma proveniente de Juventus a cambio de 26 millones de euros en el mercado de pases de verano del 2024. En la última temporada, no vistió la casaca de la Vecchia Signora. El joven estuvo a préstamo en Frosinone donde disputó 39 partidos y marcó 11 tantos. Sus buenos rendimientos en el equipo que perdió la categoría fueron advertidos por Roma que adquirió su ficha.

Matías Soulé abrazando a Eldor Shomurodov luego de la asistencia que le dio para que marque el segundo gol de Roma NurPhoto - NurPhoto

El jugador viene demostrando que puede ser titular en el equipo dirigido por Claudio Ranieri. Este lunes volvió a ser parte de la formación inicial debido a la rotación que aplicó el entrenador en función de lo que fue el desquite contra Porto por la Europa League en el que la Loba ganó y logró clasificarse a los octavos de final. Además, Paulo Dybala y Leandro Paredes, comenzaron el partido frente a Monza en el banco de suplentes, pero el atacante entró a los 17 minutos de la segunda etapa y el volante a los 30. El tercer tanto lo marcó el español Angeliño y Tommaso Baldanzi cerró el duelo con el 4-0.

Vale destacar que Soulé fue convocado por Lionel Scaloni luego de la Copa América, en el plantel que afrontó los compromisos contra Chile y Colombia por las eliminatorias. No tuvo minutos. Anteriormente había disputado dos amistosos con el Sub 23 y tres partidos por el Mundial Sub 20, ambos con la dirección técnica de Javier Mascherano.

LA NACION