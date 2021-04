Mauro Icardi, censurado por llamar “perra” a Wanda Nara: el descargo de la pareja

Mauro Icardi fue censurado en Instagram por haber llamado “perra” a su pareja, Wanda Nara en las redes sociales y la publicación fue borrada por “bullying o acoso”.

Icardi y Wanda pasaron unos días en familia y publicaron una foto, entre tantas, con sus perros, en la que el 9 del PSG escribió, según él con humor, “mi perro, mi perra”.

Este calificativo, al que reaccionó su esposa con un irónico “qué gracioso”, fue el motivo por el que Instagram aplicó su política de censura y así se lo hizo saber al futbolista, que recibió la notificación de la aplicación tras la eliminación de esta publicación por “bullying o acoso”.

El delantero del PSG no daba crédito a lo que estaba viendo y decidió compartirlo a través de sus ‘stories’ de Instagram con sus seguidores con un emoticono riéndose, más por incredulidad que por diversión. Las otras publicaciones del argentino tras la jornada de desconexión no sufrieron esta política, puesto que en la restante decidió salir solo y escribir con un solitario emoticono de una rosa. La otra protagonista de esta censura, Wanda Icardi, reaccionó en su propio perfil, donde contestó a las preguntas de sus seguidores.

La defensa de Wanda Icardi

Hubo quienes le preguntaron a la mediática Wanda Icardi si había sido ella la que denunció la publicación, ya que Instagram suele actuar en estos casos, como hemos visto que hizo: “jajaja noooo, él escribe en español y no es responsable de las traducciones en otros idiomas. Nunca para una persona como Mauro perro/perra sería un insulto porque él ama demasiado a los animales. Algunas personas son demasiado ridículas”, explicó.

El descargo de Wanda Nara tras la censura a Mauro Icardi en las redes Captura Instagram

En estas respuestas a sus seguidores, Wanda Icardi fue incluso más allá y se volvió a rendir al amor por su pareja: “Él no me regala flores, él me plantó un jardín de flores que cuida él mismo en casa”.

LA NACION