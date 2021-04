Gareth Bale confesó que vio un ovni y acusó a Estados Unidos de mantenerlos ocultos

Gareth Bale, delantero galés del Tottenham de Inglaterra, protagonizó una surrealista conversación en el canal de YouTube de los Spurs, donde reveló que vio un ovni y por qué quiere volver al pasado.

Bale, que todavía pertenece al Real Madrid, respondió a las preguntas que le lanzaba su compañero Joe Rodon confesando sus teorías sobre los extraterrestres, su disfraz favorito o el gran papel que tuvo durante su infancia en una obra de teatro en el colegio. Sus respuestas causaron furor entre los hinchas del conjunto británico.

El tema favorito de Bale durante la conversación fue el de los extraterrestres, sobre si existen realmente o no. De hecho, la emoción lo invadió al escuchar la pregunta de Rodon. “¡Qué pregunta! Esta es la mejor pregunta que podría haber”, expresó.

“¿Crees en los extraterrestres? ¡Zas!”, le preguntó. “Hemos discutido mucho sobre esto...”, continuó. Finalmente tuvo que observar que su compatriota elegía quedarse en un “punto medio”, en ese “no sabemos lo que hay ahí fuera”.

Pero la respuesta no terminó de convencer a Bale: “Obviamente hay muchas teorías de conspiración y hay imágenes de ovnis que han sido publicadas por el gobierno de Estados Unidos”, replicó. “No es falso. Han sido publicadas por el gobierno”, continuó viendo que Rodon no terminaba de sumarse a la teoría del jugador.

“Los extraterrestres existen al 100%. Al 100%. Hay vídeos publicados”, insistió. “¿Quién conduce los ovnis? Sé que algunos ovnis son probablemente cosas secretas de los gobiernos. Pero en realidad una vez vi uno”.

Bale no quería dejar el tema. Incluso después de que Rodon le confesara la canción con la que debutó en el vestuario del Tottenham o su pesadilla más escalofriante, de la que Gareth también se rio al considerar que saltar en un trampolín por mucho que ocurra después no puede dar miedo, volvió a disparar: “Pero los extraterrestres existen. Lo están escondiendo”. Y poco después, tras repasar la primera vez en que se vieron, volvió a repetir una vez más: “¿Pero crees en los alienígenas?” Finalmente consiguió su propósito y Joe Rodon cedió: “Voy a decir que sí solo para que me dejes en paz”. “¡Sí! ¡Existen!”, zanjó Bale.

Por qué Gareth Bale quiere volver al pasado

La entrevista al veloz y talentoso delantero galés no se terminó en las curiosas reflexiones sobre extraterrestres, también el aún jugador de la Casa Blanca madridista habló sobre a qué momento de la historia le gustaría ir.

La respuesta de Bale, como casi todas las que dio en este curioso vídeo, es realmente sorprendente e inesperada: “Volvería al momento en que se creó la Tierra. Así sabría la verdad”, confesó.

LA NACION