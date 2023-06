El enigmático mensaje de Chano en Twitter que ilusionó a los fans de Tan Biónica y desató una ola de memes

escuchar

Ya es costumbre que Santiago “Chano” Moreno Charpentier revolucione las redes sociales con sus enigmáticos mensajes y cuando el misterio se revela, pocas veces decepciona. En marzo y tras estar internado a raíz de sus adicciones, el cantante volvió a los escenarios y anunció oficialmente el regreso de Tan Biónica, después de siete años. Las primeras dos funciones se agotaron en cuestión de horas y la misma suerte corrieron los shows que darán en el Estadio Único de La Plata. Ahora, un nuevo posteo ilusionó a los fanáticos, quienes especularon que esa sugestiva publicación se referiría a una quinta fecha.

Tan Biónica agotó cuatro shows en su vuelta a los escenarios después de siete años (Foto: Instagram @chanotb)

El regreso de la banda integrada por Chano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastian Jorge Seoane es un hecho. Después de siete años volverán a interpretar juntos sus éxitos “Ciudad Mágica”, “Obsesionario en La Mayor” y “Beautiful”, entre tantos otros. Las primeras dos citas serán el sábado 28 y domingo 29 de octubre en Vélez y las localidades se encuentran agotadas. Debido a la enorme convocatoria, agregaron dos nuevas fechas, el sábado 4 y el domingo 5 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, aunque ya no hay entradas disponibles.

Sin embargo, un enigmático mensaje que Chano publicó en Twitter en los últimos días le dio esperanzas a los fanáticos de que algo importante referido a la banda está por suceder. ¿Qué escribió? Simplemente, “8D” y eso bastó para que estallaran de emoción. Incluso, una cuenta le preguntó: “¿Para cuándo más noticias?”, y Chano respondió: “Mañana”. No obstante, ya pasaron tres días y aún no hubo nueva información al respecto.

El mensaje de Chano que ilusionó a sus fans (Foto: Twitter @chanotb)

¿Qué significa ‘8D’?

as hipótesis de los fans son varias. “8 de diciembre, el día de mi cumple. Elijo creer”, escribió una fan.“Paren todo, ¿Y si el 8D se viene nuevo álbum?”, comentó un tuitero. No obstante, la teoría más fuerte de los usuarios es que el grupo podría agregar una quinta función para ese día. “Chano, por favor, decime que es otro recital y me lo autorregalo por mi cumple”, expresó una usuaria muy emocionada.

Por su parte, estuvieron quienes pidieron por una nueva fecha, pero no en Buenos Aires, sino en Córdoba, Rosario e incluso en Uruguay. Aunque aún no hubo una confirmación al respecto, a través de los infaltables memes, los fanáticos expresaron su ansiedad por saber de qué se trata el misterioso posteo. “Basta, Chano, te lo pido por favor”; “Voy a fundirme... pero que sea viendo Tan Biónica”, escribieron algunos de ellos.

Los fanáticos esperan por conocer la noticia de Chano (Foto: Twitter)

Los fanáticos de Tan Biónica se expresaron en las redes (Foto: Twitter)

Los memes de los fans de Chano (Foto: Twitter)

La teoría que resuena más fuerte para los seguidores de la banda es que Tan Biónica agregará una quinta fecha. ¿Cómo sustentan esta hipótesis? Con archivo del propio cantante.

El 8 de junio, Charpentier tuiteó: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora”, junto al emoji de un estadio. La frase forma parte de una de las canciones más icónicas del grupo, “Melodía de Dios”, y los fanáticos se ilusionaron con un show el “Día de Chano”. Finalmente, la especulación se volvió certeza y se confirmó una tercera fecha en el Estadio Único de la Plata. La convocatoria fue tal que se agotó en una hora y, para sorpresa de los fans, agregaron una cuarta presentación el 5 de noviembre también en La Plata.

En cuanto a qué será el 8D, por el momento el cantante no confirmó nada, pero muchos esperan que lo haga. De lo que sí hay certezas es que cuando Chano hace anuncios importantes, no decepciona.

LA NACION