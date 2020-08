Maxi López se reencontró con sus hijos después de ocho meses

El futbolista viajó a París para reencontrarse con sus hijos después de ocho meses sin verlos Crédito: Instagram

La relación entre Wanda Nara y Maxi López siempre estuvo plagada de escándalos, en especial, por la disputa de sus tres hijos: Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto (8).

En el último tiempo los conflictos continuaron, pero no impidieron que el futbolista de FC Crotone de la Serie B de Italia, viajara hasta París en las últimas horas para reencontrarse con sus hijos después de ocho meses sin verlos.

Maxi López compartió, desde su cuenta de Instagram, la felicidad de la reunión. "Soñando con este día después de 8 meses", publicó junto a un video en dónde camina con sus hijos por las calles de la capital francesa, donde los tres niños viven junto con su mamá, sus hermanas Isabella y Francesa, y la pareja de Wanda y padre de las niñas, Mauro Icardi.

El exdelantero de River viajó desde Italia a París para poder pasar un momento junto a sus hijos, a quienes no veía por la pandemia de coronavirus que obligó a prohibir los traslados en Europa. López había hecho público su malestar y criticó a su exmujer en las redes sociales cuando la mediática decidió dejar Francia y viajar con toda su familia hacia la casa que tienen en el lago de Como, a 80 kilómetros de Milán, una de las zonas más afectadas por el virus Covid-19.

El año pasado en su visita a PH, Podemos hablar de Telefe, López dijo que, si bien existía un cronograma de visitas firmado por un juez, no se respetaba. En los seis años que lleva separado de Wanda nunca logró llegar a un acuerdo para estar con sus pequeños, a quienes solo vio dos veces, en 2019. Según el testimonio del exjugador de River, cuando jugaba en Italia -a pesar de que estaba lejos de Milán, donde vivía la modelo con Icardi- manejó varias veces hasta su casa y en algunas ocasiones no le abrieron la puerta.

"Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco", manifestó en el programa.

Los escándalos entre Maxi López y Wanda Nara

En mayo de este año, Wanda le ganó el juicio por alimentos a su exmarido y consiguió que lo embargaran para poder compensar los días de atraso en el pago.

Otro de los cruces que la expareja tuvo a través de las redes sociales fue a principios de abril, luego de que ella, que estaba en París con Mauro Icardi y sus cinco hijos, decidiera volver a su casa en Italia. En ese momento, López acusó a Nara de descuidar a los menores de edad. "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", escribió el delantero en sus redes sociales.

Otra de las polémicas más recientes fue en el mes de febrero cuando, por el cumpleaños de Mauro Icardi, los hijos de Wanda Nara y Maxi López lo saludaron diciéndole "papá" al delantero del Paris Saint-Germain.