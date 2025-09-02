Messi se la jugó con un bolso de lujo que lo vincula con La China Suárez y Mauro Icardi: cuánto cuesta

Lionel Messi llegó a la Argentina desde los Estados Unidos para sumarse al plantel de la selección argentina. En lo que será su último partido por Eliminatorias en su país contra Venezuela, La Pulga arribó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con un outfit que dio de qué hablar.

Aunque su estilo es más convencional que el del resto de sus compañeros, Messi mostró su vestimenta total black compuesto por un pantalón recto, acompañado por una camisa y una chaqueta estilo “oversize”. Para complementar su look monocromático, el ‘10′ optó por llevar consigo un bolso de lujo de la marca Hermès.

El particular look de Lionel Messi

De color blanco, con detalles en negro, este bolso, similar a la forma de una cartera, llamó la atención de los fanáticos, al punto tal de vincularlo con un regalo que le hizo Mauro Icardi a María Eugenia Suárez en un viaje que hicieron juntos a Milán.

A finales de enero de este año, Icardi viajó junto a su pareja a este punto turístico de Italia y la modelo, en una instantánea que posteó en Instagram, apareció con el mismo accesorio de la marca francesa.

La China Suárez con la cartera Hermès (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Según la descripción de este objeto, la cartera -o bolso- cuenta con bolsillos exteriores, portavasos y distintos “clips” que le dan un formato icónico. De colección limitada, este accesorio se comercializa en el Viejo continente y tiene un valor de 53 mil euros.

De esta forma, los dos argentinos coincidieron en adquirir esta prenda de vestir de un valor económico muy alto, la cual puede utilizarse tanto para el modelaje, como, también, para combinarlo con un outfit más sport.

El bolso -o cartera- que utilizó Messi en su llegada a la Argentina

Anteriormente, Messi utilizó otro tipo de bolsos, más convencionales y sin tantos compartimentos, de la marca Louis Vuitton, en una moda que comenzó a expandirse a otros compañeros de la selección argentina como Rodrigo De Paul, su actual compañero en el Inter Miami.

Messi confirmó que contra Venezuela será el último partido oficial en la Argentina

Luego del triunfo ante Orlando City, Lionel Messi, en contacto con Apple TV, confirmó lo que se presumía: contra Venezuela, el día jueves, será su último encuentro con la selección argentina jugando de local.

“Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, indicó Messi, un tanto compungido por saber que serán los últimos 90 minutos en el estadio Monumental.

Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido con la camiseta argentina en Eliminatorias

En esa misma línea, el futbolista indicó: "Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención".

De esta forma, el rosarino, de 38 años, disfrutará de un partido más que especial en el Monumental: mientras la selección argentina ya se encuentra clasificada al próximo mundial, el delantero estará atento a todo lo que suceda a su alrededor en un partido que solamente será para la estadística contra Venezuela, que puja por sumar y llegar a la Copa del Mundo.