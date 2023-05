La picante respuesta de Estefi Berardi a Tamara Pettinato: “¿Qué hacés además de ser ‘la hija de’?”

escuchar

Tamara Pettinato, a pesar de haber crecido en el seno de una familia atravesada por el arte y la fama, nunca tuvo una buena relación con el ambiente mediático y es excepcional que brinde notas o entrevistas a los programas dedicados al mundo del espectáculo. Ahora, a sus ya muchas batallas contra los ciclos sobre la farándula, le sumó su conflicto con Estefi Berardi y Sebastián “Pampito” Perello Aciar quienes, desde Mañanísima (Ciudad Magazine) la tildaron de no ser nada más que “la hija de Roberto Pettinato”.

La picante respuesta de Estefi Berardi a Tamara Pettinato

Días atrás, tanto Estefi Berardi como Pampito se refirieron a Tamara Pettinato en el magazine conducido por Carmen Barbieri y ambos estuvieron de acuerdo al definirla como “maleducada e irrespetuosa”. Asimismo, aseguraron que “no aporta nada nuevo” y que “trabaja de ser ‘hija de’”.

La respuesta de la integrante de Bendita (El Nueve) no se hizo esperar. “No les voy a contar mi carrera a estos dos seres. No me interesa a mí bajar al sótano a pelear con esta gente. Yo solo dije ayer que son mentirosos y malos, lo cual es malo, porque yo los escuché mintiendo sobre mí y sobre mi hermano, sobre un montón de cosas que yo sé que no son así. No me interesa explicarles mi carrera. Decirme ‘hija de...’ como un agravio, imaginate que no tienen qué decir si dicen eso”, expresó, furiosa.

Tamara Pettinato apuntó sin filtro contra Estefi Berardi instagram @tamarapettinato

Lejos de terminar ahí, el cruce no hacía más que empezar y, en las horas siguientes, la bailarina volvió a arremeter contra Tamara. Sin filtro, Beradi señaló: “Tamara ya arrugó y está inventando, porque inventó lo del hermano, cosas que son mentiras porque no vas a encontrar nunca un archivo de nosotros hablando mal del hermano. Ella está mintiendo, es un tema serio y no tiene nada que ver”.

En respuesta a los dichos de Alejandra Maglietti, compañera de Pettinato en Bendita y quien la criticó por “enrostrar” su título universitario, agregó: “Yo no me refiero a tener un título o a no tener un título, igual yo sí estudio, por ahí Ale no sabe. Más allá de eso, sacando que tengas un título o no, no me refiero a eso, yo me refiero a hacer algo, no tenés un título, no estudiás ¿Qué aportás? ¿Tenés contenido? ¿Tenés información? ¿Qué hacés además de ser hija de Pettinato?”.

Pampito le pidió disculpas a Tamara Pettinato

Por su parte, Pampito optó por poner paños fríos sobre la situación y, para esto, le pidió disculpas a la conductora de radio por haberla insultado tratándola de “soreta”. “Le pido disculpas porque es horrible. Y si además algo de lo que dijimos le dolió a Tamara, no tengo ningún problema, le pido disculpas totalmente sinceras”, expresó. Y, a modo de explicación de su exabrupto, remarcó: “Salté no solo por esa situación, sino que vengo notando que Tamara siempre tira como desprecio y yo siempre traté ser súper respetuoso”

No obstante, Berardi no cedió territorio y le señaló a su compañero de programa: “Pero ella te dijo mentiroso, cuando vos trabajás con la credibilidad, de ser creíble. Es tu trabajo”. Por el momento, Pettinato decidió no volver a responder.

LA NACION