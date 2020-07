Mike Tyson vuelve con todo y se enfrenta a un tiburón blanco

El boxeador estadounidense se medirá contra un animal en la serie Shark Week de Discovery Channel Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Steve Marcus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 18:05

Ya todos saben del regreso del número uno del peso pesado Mike Tyson y aguardan con ansias su próxima pelea. Pero, en estos días, un anuncio sorprendió a los seguidores del boxeador estadounidense, ya que su rival no será un clásico contrincante sino que el elegido fue un tiburón blanco.

"El hombre más malo del planeta está de vuelta para el enfrentamiento final", dice la promoción de Discovery Channel sobre la Shark Week en la que la leyenda se medirá con un tiburón el próximo sábado 9 de agosto.

En la publicación, que el boxeador compartió en su perfil de Instagram, Tyson ironiza con un: "Alguien saldrá mordido". A su vez, se lo ve golpeando y destruyendo una tabla de surf e inflando un bote con total energía.

Sobre el enfrentamiento, del que no se conocen detalles sobre su modalidad, el boxeador estadounidense manifestó al canal que transmitirá la pelea: "Pongo esta experiencia al mismo nivel de lo que fue superar el miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que aunque algo me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me aleje de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida y de acercarme más a Dios".

Asimismo, Tyson, quien hace meses promete su vuelta mostrando los increíbles y temerosos entrenamientos que practica, concluyó: "Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida".

En 2017, quien se enfrentó a un tiburón en Shark Week fue el nadador Michael Phelps. Se trató de una carrera que finalmente la ganó el animal. ¿Qué pasará en el caso de Tyson? ¿Logrará el humano ser superior?