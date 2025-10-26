Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero

Un duro accidente en el Gran Premio de Malasia del Moto3 generó preocupación y una pausa en la carrera. El español José Antonio Rueda impactó contra el suizo Noah Dettwiler y ambos pilotos se estrellaron. Tuvieron que ser trasladados en helicóptero a Kuala Lumpur, pero por falta de unidad sanitaria en el lugar, la competencia fue detenida.

El incidente en el circuito internacional de Sepan ocurrió cuando ambos pilotos iban a velocidades muy distintas: mientras el corredor de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) circulaba lento, el de Red Bull KTM Ajo se acercó aceleradamente, lo que generó el impacto en la curva.

Los dos fueron trasladados en helicóptero a Kuala Lumpur para ser atendidos y, al no haber más unidades sanitarias en el lugar, la carrera fue interrumpida momentáneamente. Desde Sepang hasta la capital hay 85 kilómetros de distancia.

Brutal accidente

Noticia en desarrollo.