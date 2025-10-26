LA NACION

Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero

El español José Antonio Rueda impactó contra el suizo Noah Dettwiler, y generaron una dura imagen en el GP de Malasia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero
Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicópteroLUIS ROBAYO - AFP

Un duro accidente en el Gran Premio de Malasia del Moto3 generó preocupación y una pausa en la carrera. El español José Antonio Rueda impactó contra el suizo Noah Dettwiler y ambos pilotos se estrellaron. Tuvieron que ser trasladados en helicóptero a Kuala Lumpur, pero por falta de unidad sanitaria en el lugar, la competencia fue detenida.

El incidente en el circuito internacional de Sepan ocurrió cuando ambos pilotos iban a velocidades muy distintas: mientras el corredor de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) circulaba lento, el de Red Bull KTM Ajo se acercó aceleradamente, lo que generó el impacto en la curva.

Los dos fueron trasladados en helicóptero a Kuala Lumpur para ser atendidos y, al no haber más unidades sanitarias en el lugar, la carrera fue interrumpida momentáneamente. Desde Sepang hasta la capital hay 85 kilómetros de distancia.

Brutal accidente
Brutal accidente

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Así está hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
    1

    Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz

  2. De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
    2

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

  3. Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
    3

    Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

  4. El gesto de Felipe VI con su hija Leonor que da señales sobre el recambio en el trono
    4

    El rey español Felipe VI va “cediéndole espacio” a la princesa Leonor, heredera del trono

Cargando banners ...