MotoGP: Jorge Martín sufrió 19 fracturas, tuvo 6 cirugías y se despidió de la novia al sentir que moría

Con el triunfo en el Gran Premio de Brasil, el italiano Marco Bezzecchi sumó el cuarto éxito consecutivo en MotoGP, entre las dos victorias en el desenlace del calendario 2025, en Portimão y Valencia, y las dos pruebas con las que comenzó el actual curso, que fueron en Tailandia y en el autódromo Ayrton Senna, de Goiania. Es el primer piloto de Aprilia en hilvanar un póquer de primeros puestos y el quinto en la historia de la categoría reina del motociclismo de velocidad, por detrás de cuatro campeones: Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Francesco Bagnaia.

Los motivos para estar feliz se atropellaban en el rostro del nacido en Rímini, aunque a su lado Jorge Martín, que completó el fin de semana el 1-2 de la fábrica de Noale, disfrutó del podio como si se tratara de la conquista de un título. El español terminó con una pesadilla, un tormento que lo marginó de las pistas: accidentes, fracturas, operaciones, internaciones en terapia intensiva, regresos al quirófano, la sensación de que su vida se apagaba y la necesidad de comunicárselo a su madre, Susana, y a su novia, María...

En Goiania, Jorge Martín logro sus primeros podios con Aprilia; el español completó el 1-2 de la fábrica de Noale en la carrera principal, por detrás del italiano Marco Bezzecchi. Gold & Goose Photography - Getty Images South America

El destino juega cartas insospechadas y el momento más feliz en la vida de un deportista, como ganar un Mundial, de repente puede desvanecerse. Un bucle del que no se logra salir, en el que las calamidades oprimen. En 2024, el madrileño, con una Ducati del equipo Prima Pramac, marcó un hito: se convirtió en el primer piloto en coronarse con una estructura satélite en la era moderna de MotoGP. Pero el sueño de toda una vida, la ilusión que acunó desde los 6 años –edad a la que empezó a competir–, mutó, sufrió un giro.

El 17 de noviembre de 2024, en Barcelona, Jorge Martin se consagra campeón de MotoGP en el equipo Prima Pramac Racing y es el primer piloto de una estructura satélite en coronarse en la era moderna en la categoría reina del motociclismo de velocidad. Steve Wobser - Getty Images Europe

El cetro habilitaba a imaginar un salto a Ducati, pero la casa de Borgo Panigale tenía otros planes: contratar a Marc Márquez para acompañar a Pecco Bagnaia. Martín entonces apostó a Aprilia y ahí desembarcó en 2025 con el N° 1. En el primer test, en el estreno de la nueva RS-GP, en 13 vueltas sufrió dos caídas y la última lo envió al quirófano por una fractura del quinto metacarpiano derecho. Con la recuperación en marcha y en una práctica privada, se rompió en tres la mano izquierda y se ausentó de las tres primeras citas de la temporada.

El accidente en Malasia

El debut llegó en el Gran Premio de Qatar. El español se cayó y fue atropellado por Fabio Di Giannantonio: once fracturas costales, un neumotórax, ocho días de internación en la unidad de cuidados intensivos y una larguísima convalecencia. “Sí que he estado más cerca de la muerte que lo que me habría gustado. Sobre todo, recuerdo ese momento en el que estaba en el hospital y pensaba que me iba. Sentía por dentro que me iba y llamé a María y a mi madre porque quería decirles «adiós»”, reveló Martín al diario As en agosto pasado. Pero en la cuesta abajo en que se convirtió la vida de Martinator había, increíblemente, espacio para otras desaventuras: intentó interrumpir el vínculo con Aprilia, con la que tenía contrato por dos años.

Con ocho triunfos con Ducati, Martín logró el título de campeón de MotoGP en 2024; con Aprilia, en el Gran Premio de Brasil, sumó el primer podio obtenido por fuera de la casa de Borgo Panigale. KARIM JAAFAR - AFP

Tres meses fuera de las pistas. La ausencia le impidió participar en siete grandes premios. “Fue una lesión, luego otra. Te duele, te entumece, tienes que recuperarte. Pero la tercera fue muy mental”, analizó quien retornó en Brno, Chequia, y después de cinco fechas... un error en la largada en la carrera sprint en Japón tuvo como saldo una caída y una triple fractura de la clavícula derecha. Un llamado telefónico motivó un vuelco.

La falla en la partida de la carrera sprint de Japón

Otro resiliente: Marc Márquez. El piloto que se adueñó del asiento en Ducati, el que después de superar múltiples retos en la pista y fuera de ella se reinventó para volver a ser campeón y sucederlo en el trono. “Personalmente, cuando decidí llamarlo no fue fácil para mí: entre pilotos no es tan fácil. Estaba en el peor momento de mi vida, él estaba dispuesto a ayudarme y le estoy muy agradecido”, señaló Martín, que siguió la guía que le trazó el catalán, ganador de nueve títulos de campeón del mundo, siete de ellos, en MotoGP.

El cuidado del cuerpo era la prioridad. Entonces el madrileño se sometió a dos operaciones para corregir dolores que arrastraba en el escafoides izquierdo –llegó a no poder levantar algo tan liviano como una botella de agua– y en la clavícula derecha.

Martín (Aprilia) perseguido por Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) en el autódromo Ayrton Senna, de Goiania; el fin de semana, el español y el italiano, que se habían accidentado entre sí en Qatar 2025, compartieron un podio. Gold & Goose Photography - Getty Images South America

No estuvo este año en la pista en los tests de Sepang, pero acompañó al equipo para interiorizarse de las actualizaciones de la RS-GP. Ahí, donde comenzó el calvario, Martinator comentó: “Fue un año horrible, una pesadilla. Desde que gané el título en noviembre de 2024 casi nada de lo que me ocurrió fue positivo. Pero así es la vida en ocasiones, y hay que tener fuerza para salir adelante. En ésas estoy”. La meta era la apertura del Mundial de MotoGP 2026, en Burinam, Tailandia, donde finalizó quinto en la sprint y en la carrera principal. “Me sabe mal decirlo, pero hace dos meses, literal, no podía limpiarme el c... y hoy estoy haciendo un top 5”, graficó.

Del top 5 a firmar dos podios en Goiania. Martín recupera las sensaciones que lo acompañaron en 2024 en la aventura que terminó con el campeonato. Apuntar a pulsear por la corona es demasiado ambicioso cuando apenas transcurrieron dos fechas, aunque Martinator no regresó solamente para participar y cumplir un contrato.

Jorge Martin con el trofeo de los campeones del mundo de MotoGP, durante la gala de 2024 en el Museo Nacional de Arte de Catalunya; ambicioso, el piloto de Madrid quiere volver a asirlo. NurPhoto - NurPhoto

Y no lo oculta, después de 19 fracturas: “A mí no me cambió nada ser campeón. Sí, me dio esa tranquilidad de conseguir lo que quería en mi vida, pero no quiero que me quite el hambre de victoria. Hay mucha gente que se conforma, que dice que ganó y no vuelve a ganar nunca más, pero yo quiero volver a ganar. Voy a pelear con todo lo que sé. Voy a estar obsesionado con volver a ganar. No sé cuánto tardaré y si voy a poder conseguirlo. Creo que esto es importante de entender: tener un propósito en MotoGP. Lo más importante cuando estás en ese momento es tener un propósito. Saber por qué quise volver”.