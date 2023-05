Murió el motociclista Juan Zunino en un entrenamiento para carrera Baja 500, en México

escuchar

El mundo del motociclismo argentino está de luto. La organización de la Baja 500, la tradicional carrera que se celebra en Baja California, México, confirmó la muerte de Juan Zunino. El piloto argentino de 27 años estaba preparando la prueba y sufrió un accidente en un entrenamiento .

Según las primeras informaciones, el incidente habría tenido lugar en Cohabuzo, y explican que habría sufrido un “ trauma severo en la cabeza ”, aunque ya hay abierta una investigación. Lo encontró otro piloto, Arturo Salas Jr., al pasar por la milla 131, que descubrió a Zunino tirado en el suelo sin responder. Al identificar la inscripción “4 Jimmy” en su casco (en homenaje a su hermano Gianfranco), logró contactar al equipo del accidentado de inmediato. Sala habló sobre lo que vivió al encontrar a Zunino: “Tuve la peor experiencia de mi vida. Nunca pensé que vería algo tan duro en este deporte... y menos estar ahí. Espero que todo el mundo tenga mucho cuidado con lo que hace siempre. Es necesario preparar con cuidado la Baja. Mis buenos deseos para todos”, afirmó.

Juan Zunino habría sufrido un “trauma severo en la cabeza”, aunque ya hay abierta una investigación https://twitter.com/Charl_Cooke

Según las autoridades locales, el accidente se produjo cerca de la Cordillera Molina y a Zunino lo encontraron a un costado de su moto KTM 450, modelo XC-F2023, color naranja. De acuerdo con las primeras investigaciones, una llanta pegó contra una piedra y, tras perder el control, se precipitó . Aunque traía todo su equipo de protección, sufrió un traumatismo craneal severo que le provocó la muerte.

La Baja 500 es la segunda fecha del Campeonato Mundial del Desierto, a disputarse entre el 31 de mayo y 4 de junio y se desarrolla sobre un trazado de más de 760 kilómetros en el estado de Baja California, donde los pilotos atraviesan terrenos tan diversos como arena, barro, desierto y lechos de río .

A principios de abril de 2023, el piloto mendocino había ratificado su buen comienzo de la temporada, al ser el primer deportista argentino en ganar la Baja 250, en San Felipe, en la clase Pro Moto Ironman. Además, quedó tercero en la general. Tras la consagración, Juan Zunino enfrentó los micrófonos y dedicó la victoria a su hermano Gianfranco Zunino, quien falleció en abril del 2019, a los 18 años, tras un accidente en Catriel, Río Negro .

Un drama familiar

Juan Zunino, que tenía menos de un año participando de pruebas off-road, tanto en Score International, como en Best In The Desert, siempre recordaba a Gianfranco que a los 18 años, tras ser campeón argentino, falleció luego de sufrir un grave accidente en la segunda fecha del campeonato nacional de enduro, disputado en Catriel, Río Negro.

Gianfranco Zunino mostraba su título de campeón argentino de 2019 instagram

El más chico de los Zunino se cayó en una zona de troncos, que dieron contra el costado de su cuerpo, lo que le dañó el brazo y le produjo una severa hemorragia . Fue trasladado en un primer momento a un centro asistencial de Catriel, pero su estado de salud no repuntó, debido a la gran cantidad de sangre que perdió, además de las complejidades renales que aparecieron. Fue derivado al Policlínico Pasteur, de Neuquén, donde volvió a ser intervenido, pero lamentablemente su estado se agravó y finalmente falleció.

