Una moto salió volando y un camarógrafo se salvó de casualidad en una carrera

La jornada del sábado del Gran Premio de Hungría de MotoGP estuvo marcada por terrible accidente en el circuito de Balaton Park.

Un motociclista que iba a gran velocidad perdió el control y la moto se elevó varios metros hasta impactar contra la estructura en la curva 8.

El incidente involucró a Pedro Acosta, piloto de Red Bull KTM Factory Racing, quien cayó de la moto poco antes de que se produjera el impacto y no presentó ningún tipo de lesión. Por su parte, el hombre que estaba con la cámara sobre la torre también salió ileso al mantenerse firme y sostenido en su instrumento de trabajo. La moto, por otro lado, rebotó y terminó en un costado de la pista.

“¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la bicicleta de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!“, escribieron poco tiempo después en la cuenta oficial de MotoGP en X, confirmando de esta forma que el hombre se encontraba sano y salvo.

La jornada de actividad en el GP de Hungría tuvo buenas noticias para el motociclismo argentino. El piloto Valentín Perrone –nacido en Barcelona, pero que compite bajo la bandera celeste y blanca por la nacionalidad de su padre– tuvo una gran clasificación en el Moto3, quedó segundo en la carrera de este domingo y a solo 18 milésimas del primer lugar.

El piloto español venía de dominar este viernes la práctica de la decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, al superar por sólo seis milésimas al líder Marc Márquez, de Ducati. Finalmente, en la competencia de este domingo Márquez se impuso en el GP de Hungría y sumó así su séptima victoria consecutiva, una racha que lo acerca todavía más al séptimo título mundial.

Estas siete victorias fueron acompañadas de triunfos también en las sprint de los sábados, una regularidad que le permite distanciarse en el campeonato a 175 puntos de su hermano menor Alex Márquez, de Ducati-Gresini, que quedó 14° este domingo, y a 227 de su compañero Francesco Bagnaia, noveno en el circuito Balaton Park. Acosta, por su parte, quedó segundo, seguido por el italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, completando el podio.

