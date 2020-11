Moukoko, la joya de 15 años que gana 6.000 euros por mes y todavía no debutó en primera Crédito: Twitter @OTWAfrica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 16:11

El futbolista Youssoufa Moukoko, de 15 años, es una joven promesa del futbol francés de origen camerunés, que sólo en la última temporada, marcó 13 goles en cuatro partidos representando a la selección sub-19 del Borussia Dortmund.

El 1° de agosto de este año, fue promocionado al primer equipo, pero hasta este viernes 20 de noviembre, no estaba habilitado para debutar en primera porque todavía no tenía la mayoría de edad. Este sábado, el entrenador Lucien Favre podrá disponer si lo requiere de Moukoko. Su equipo se medirá ante Herta Berlin.

"En mi primer entrenamiento de la temporada, pensé: wow, ¿dónde he terminado? Pero no escucho lo que otra gente dice: sigo mi propio camino", señaló el joven delantero en la presentación que hizo el Borussia Dortmund de su nueva "joya". "Quiero ayudar al equipo. Por eso estoy aquí", agregó Moukoko, cuya verdadera edad ha sido objeto de debate en parte de la prensa alemana cuando ya deslumbraba en el sub-17 con tan sólo 12 años.

Sin embargo, la discusión fue sanjada (al menos, parcialmente) por su padre, Joseph, cuando en 2017, presentó un certificado de nacimiento, fechado el 20 de noviembre de 2004, en el consulado alemán. Los primeros que habían hecho oír sus dudas, por supuesto, fueron los entrenadores rivales, que padecían el talento del diamante en bruto.

En el video de presentación que realizó su club, Youssoufa contó que fue invitado por el utilero a estampar su primera camiseta: "Estaba durmiendo y Ciró me mensajeó diciéndome: 'estoy haciendo las camisetas, querés hacer tu primera camiseta?' Estaba como: 'Uh, no me puedo perder esto'. (...) Fue muy cool. Ver mi nombre y mi número en la camiseta para el fan shop es algo grande, increíble para un jugador joven, porque no es algo que ocurra todos los días".

El juvenil nacido en Yaoundé, Camerún, no está pensando si debuta "el 20 o 21" de noviembre, y dice no ponerse (más) presión sobre sus hombros. Según reveló The Sun, este chico de edad escolar ya percibe un salario que ronda los 6700 euros semanales. En tanto, la publicación alemana The Bild confirmó que el niño firmó en 2019 un contrato de 10 millones de euros con la empresa de indumentaria Nike.

Cuando Moukoko haga su presentación en la liga alemana, se convertirá en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga. Superará al turco Nuri Sahin, que hoy pulula en el Antalysapor de la Superliga de su país. Sahin, otrora pretendido por Real Madrid y surgido también en el equipo amarillo, se dirigió a Moukoko en una entrevista con Kicker: "Hasta ahora, solo le brilla el sol, nunca ha tenido días de lluvia. Pero esos días de lluvia llegarán. Por eso es importante que tengas gente a tu alrededor que te acompañe y te haga consciente de que los malos momentos, son parte del fútbol".