Mundial 2022: Thiago Almada, el chico de Fuerte Apache que fue sparring en Rusia y se metió en la lista de Qatar

Su presencia rápidamente llamaba la atención. Era el único rostro desconocido en el medio de un grupo de grandes estrellas del fútbol internacional. En el predio de la AFA, en Ezeiza, la pelota iba de un lado a otro entre Lionel Messi, Sergio Agüero y Paulo Dybala, entre otros cracks que se preparaban para ir al Mundial 2018. Se divertían en el clásico rondo, ese ejercicio en el que el objetivo básico es mantener la posesión de la pelota. Y en esa explosión de talento reunida en escasos metros se encontraba Thiago Almada, entonces integrante del seleccionado Sub 20 elegido para viajar a Rusia como sparring. Aquel chico de 17 años, nacido y criado en Fuerte Apache, se convirtió cuatro años y medio después en la última y sorpresiva incorporación a la lista de Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo en Qatar.

“Estar con esos monstruos en el predio de la AFA es una experiencia muy linda. Aprendo mucho de ellos, los admiro. Cada vez que entrenan trato de escucharlos, de mirar lo que hacen. Se portan muy bien conmigo, con respeto y me saludan cada vez que nos vemos”, confesaba entonces Almada a LA NACION, en un diálogo con el periodista Fernando Vergara. “Soy un poco tímido y me da vergüenza hablarles, no les pido consejos”.

A Almada lo comparaban entonces con Carlos Tevez por aquello de compartir el emblemático barrio del partido de Tres de Febrero. Jugaba en las inferiores de Vélez y quienes lo veían cada fin de semana le auguraban un futuro sin techo. Jorge Sampaoli tenía devoción por él y lo quiso entre los sparrings que convivirían con la amargura de la experiencia. Para él era un sueño. “Será un gran aprendizaje”, decía, antes de volar. Lejos de imaginar que cuatro años después lograría jugar unos minutos con Messi en la selección mayor, en un amistoso contra Honduras. Y que el capitán diría cosas como estas: “Thiago tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido y que tiene mucho uno contra uno. Es muy pícaro, no le tiene miedo a nadie”. Mucho menos que, por una lesión de Joaquín Correa, terminaría por integrar la lista argentina del siguiente Mundial, este de Qatar que está a punto de comenzar.

Almada nació el 26 de abril de 2001 y se crió en un departamento del monoblock 2 de Fuerte Apache. Las primeras patadas a una pelota las dio en la canchita de tierra del club Santa Clara. En ese mismo potrero, Tevez comenzó a soñar a lo grande. “No no me molesta que me comparen con Carlitos, eso me motiva todavía más. Es una buena persona y humilde. Pero soy chico, el camino es largo. Siempre nos juntamos a comer asados con Tevez y sus amigos, compartimos buenos momentos. Es otro de los jugadores que admiro y trato de copiar algunas cosas que hace adentro de la cancha”, contaba Almada en sus días de sparring. La unión entre ambos no se limita a su lugar de origen. Thiago es allegado a toda la familia de “Carlitos”.

Thiago Almada, con Tevez

Almada se mudó a los 5 años con su familia a El Palomar. Sin embargo, siempre le tiran sus raíces y vuelve asiduamente al “Fuerte” para reencontrarse con amigos y familiares. El barrio que en los catastros oficiales aparece como Ejército de los Andes ocupa unas 26 manzanas. Como tantos otros vecinos de este lugar de alrededor de 50.000 personas, Almada representa el valor del esfuerzo. Cuando tenía cinco años, la edad en la que se acercó a Vélez, se arrimaba a un verdulero del barrio y se ponía a vender con él. Iban con un carrito con un megáfono que les servía para dar aviso a los vecinos. Así, al final de cada jornada obtenía 5 pesos de recompensa. Las tareas se multiplicaban: también juntó botellas con sus amigos y les daban plata cuando las llevaban a reciclar. El siguiente paso era llegar a un kiosco para comprar caramelos y gaseosas.

En su adolescencia tenía a Juan Román Riquelme como el modelo a seguir en su puesto. Llegó a Vélez apadrinado por Eduardo Pino Hernández, un histórico formador de juveniles.

Su destino parecía escrito: su papá llegó a jugar en la reserva de San Lorenzo y luego se trasladó un tiempo a Portugal; en tanto que su tío también se desempeñó en la reserva de River.

Su salto hacia el profesionalismo fue meteórico. El 26 de abril de 2018, mientras soñaba con el viaje a Rusia, celebró los 17 años. Al día siguiente, Marcelo Gómez decidió que era el momento indicado para hacerlo debutar en la reserva de Vélez. El juvenil tuvo un estreno de ensueño: en el triunfo 2-1 sobre Banfield en la Villa Olímpica marcó los dos goles. El primero fue olímpico y el segundo, de penal.

Thiago Almada, el sparring que nació en Fuerte Apache y comparan con Tevez - Fuente: Vélez Fútbol

Los deseos de Almada laten tan fuerte como los de sus ídolos. Hoy, en Ezeiza, le toca jugar cuando faltan futbolistas para un ejercicio, o cuando Sampaoli hace hincapié en un trabajo particular. Está siempre expectante, en busca de la oportunidad de compartir unos minutos con Messi, Agüero o Dybala. “Sueño con debutar en la primera de Vélez y después con jugar un Mundial”, dice sonriendo. Al cabo, su mayor anhelo es pararse alguna vez en la vereda de enfrente.

El debut

Al volver de Rusia, Almada se estrenó en primera división, convocado por Gabriel Heinze. El 10 de agosto de 2018 jugó en la victoria de 2 a 0 de Vélez ante Newell’s Old Boys. Poco después llegaron sus primeros dos goles, ante Defensa y Justicia. Hasta finales de 2021 jugaría 103 partidos en El Fortín, con 25 goles anotados.

Sus actuaciones más recordadas fueron en la Copa Sudamericana 2020, Se recuerda sobre todo un duelo de octavos de final contra Deportivo Cali, con dos goles memorables en el 2-0 de la ida.

Pese a que había despertado interés en Europa, decidió avanzar en 2021 con su pase a Atlanta United, de la MSL de Estados Unidos, donde había sido sugerido por Heinze (que ya no era el técnico de la franquicia). La venta se ejecutó el 9 de febrero, por 14,5 millones de euros.

Thiago Almada y Ángel Correa, juntos en un entrenamiento de la selección argentina; ambos fueron convocados de urgencia Instagram de Ángel Correa

En su primer semestre, convirtió 7 goles en 31 partidos. Fue elegido días atrás como el mejor fichaje del año de la MLS.

El chico que se emocionaba de correr cerca de Messi antes del Mundial de Rusia estaba en Argentina desde octubre, liberado ya de las obligaciones de la liga norteamericana. El llamado más impactante de su vida le llegó este jueves por la tarde: Qatar lo espera.

LA NACION