Mundial Qatar 2022: el peculiar festejo de Dibu Martínez al ver que México será rival de Argentina

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial de Qatar 2022 y la Argentina es cabeza del Grupo C escoltada por las selecciones de Arabia Saudita, México y Polonia. Durante el evento, las redes sociales explotaron con reacciones, chistes y memes por el hecho de enfrentarse a la selección que conduce Gerardo “Tata” Martino, que no tuvo una gran performance a lo largo de las Eliminatorias de la Concacaf. Uno de ellos fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el arquero de la Albiceleste, quien no dudó en reaccionar festivamente, como es su costumbre, ante la sorpresiva salida del bolillero de la selección mexicana.

Desde ayer, el conjunto que dirige Lionel Scaloni conoce a sus primeros rivales en la fase de grupos del Mundial, con quienes se cree que no debería tener mayores contratiempos para acceder a la siguiente ronda. En medio del evento y mientras se descubría uno a uno los cuadros a los que se enfrentará el seleccionado nacional, parte del plantel se manifestó en sus redes sociales. El Dibu, por citar alguno, compartió un video del momento familiar que se generó en su casa mientras se transmitía en vivo el sorteo de la Copa del Mundo que se jugará entre noviembre y diciembre de este año.

El arquero festejó junto a su familia la salida de los equipos con los que el seleccionado nacional se verá las caras Instagram

En las imágenes que fueron replicadas por la esposa del arquero, Mandinha Martínez, se puede escuchar un grito de alegría de cuando Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como “Cafú” anuncia que Argentina liderará el Grupo C. Seguido, la empresaria que observaba desde una esquina del living de su casa a su familia vivir aquel momento de intimidad, registró la emoción de uno de sus hijos cuando todos estaban a punto de conocer a uno de los rivales que enfrentará el seleccionado.

En el clip que dura solo 30 segundos, el pequeño salta junto a su padre, el Dibu Martínez, que tras escuchar el rival que viene de la Concacaf se une al chico en una suerte de alegría que los invade por varios segundos. Es que la selección mexicana debió aguardar hasta la última fecha para asegurarse el segundo puesto en la tabla de clasificación.

El Dibu Martínez cuando se enteró que jugará ante México

Luego de que se conocieran los rivales de la Argentina en la fase de grupos, las reacciones de los internautas en las redes sociales reflejaron cierto alivio por haber evitado a selecciones de gran peso y que hubiesen podido complicar el camino de los chicos de Scaloni.

En el caso contra México con quien tradicionalmente se cruzan en instancias de octavos de final, ahora se tendrán que ver las caras en las primeras jornadas, por lo que el equipo que conduce el técnico rosarino desde 2018, si bien ya se está volviendo una costumbre a lo largo de la competencia, esta vez, quizás, no demorarán en conocer las bondades del arquero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra.

En la tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021, Dibu Martinez le atajó un tiro a Mina y lanzó la icónica frase: "Mirá que te como hermano"

Pero primero, el conjunto nacional debutará el martes 22 de noviembre a las 16 contra los saudíes en el estadio que hospedará la final: en Lusail, que tiene capacidad para más de 94 mil personas. En ese encuentro, el seleccionado no debería tener mayores contratiempos, ante una selección que jugará en Qatar su sexto mundial en su historia.