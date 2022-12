Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

escuchar

02.30 | El cuadro de octavos de final antes de la tercera jornada

Cuatro equipos ya se clasificaron a cuartos de final: Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra. Y hoy se conocerán a dos de los otros cuatro que restan para conocer el cuadro completo de la siguiente ronda. Así está el Mundial Qatar 2022.

El cuadro de octavos de final del Mundial Qatar 2022 Redacción LA NACION

02.00 | Brasil Vs. República de Corea, David contra Goliat

El segundo partido de la tercera jornada de octavos de final es a las 16 entre Brasil y República de Corea. Los sudamericanos le ganaron siempre a países asiáticos en copas del mundo, mientras que el equipo de Asia nunca logró ganarle a un rival latino. Con Neymar recuperado, el seleccionado con cinco estrellas en su escudo quiere reafirmar su posición de candidato máximo después de perder ante Camerún en el cierre de su grupo. Por su parte, Corea intentará dar el batacazo en un auténtico partido de David contra Goliat y repetir al menos el cuarto lughar que obtuvo en la competición celebrada en su país en 2002.

El festejo de la selección de Brasil por el segundo gol frente a Serbia Matías Boela - LA NACION

Brasil y República de Corea se miden este lunes a las 16.00 (hora de Argentina) en el estadio Stadium 974 de Qatar, en un partido correspondiente del Mundial de fútbol 2022. Televisan TyC Sports, DSports, y se podrá seguir online por las plataformas Flow y DirecTV Go. En la zona, Brasil viene de perder ante Camerún por 1-0 mientras que República de Corea llega a este encuentro tras ganar ante Portugal por 2-1. Brasil parte como favorito según los últimos pronósticos, con una probabilidad de victoria del 82% por sobre el empate y el posible triunfo de República de Corea.

01.00 | Japón Vs. Croacia, la revelación de 2022 contra el subcampeón de 2018

El primer partido del día es Japón contra Croacia a partir de las 12. La selección del sol naciente llega como revelación al partido, tras vencer a Alemania y España en la primera rueda lo que le permitió pasar a octavos de final como el mejor clasificado del grupo E. Ahora quiere hacer historia y llegar a cuartos de final. En frente Luka Modric y el resto de Croacia lograron pasar su grupo segundos, por detrás de la sorpresiva Marruecos. La subcampeona del mundo en Rusia quiere volver a jugar los siete partidos y para eso deberá superar un escollo muy bravo como lo es Japón.

El volante croata Luka Modric celebra al final del partido contra Bélgica por el Grupo F del Mundial, el jueves 1 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar. (AP Foto/Luca Bruno)

Japón y Croacia se miden este lunes a las 12.00 (hora de Argentina) en el estadio Al Janoub Stadium de Qatar, en un partido correspondiente del Mundial de fútbol 2022. Televisan TyC Sports, DSports, y se podrá seguir online por las plataformas Flow y DirecTV Go. En la zona, Japón viene de ganar ante España por 2-1 mientras que Croacia llega a este encuentro tras empatar ante Bélgica por 0-0. Croacia parte como favorito según los últimos pronósticos, con una probabilidad de victoria del 47% por sobre el empate y el posible triunfo de Japón.

00.30 | Los partidos del 5 de diciembre en octavos de final

En la tercera jornada de octavos de final y tras las victorias de Países Bajos, Argentina, Inglaterra y Francia, Japón va por la hazaña ante la subcampeona del Mundial de Rusia 2018, Croacia. Ambas se ven las caras desde las 12 en el Al Janoub Stadium.

Neymar sería titular en el partido ante Corea del Sur por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 STRINGER - X80002

Por otro lado, cuatro horas más tarde, a las 16, la candidata Brasil llega con con un recuperado Neymar para jugar contra República de Corea en el estadio 974; además la selección se entrena de cara al partido con Países Bajos.

00.00 | “Chiqui” Tapia cenó en el restaurante de Salt Bae en Doha

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia se tomó un tiempo para cenar en uno de los restaurantes más famosos del mundo: el Nusr-Et, mientras acompaña a la selección durante el Mundial de Qatar 2022. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el dueño del local gastronómico, Nusret Gökçe -más conocido como Saelt Bae- compartió una historia junto a Tapia en la que agradeció su visita y dijo que si la Argentina se coronaba en la competición harían una “gran celebración todos juntos”.

Chiqui Tapia junto a Saelt-bae

“President of Argentina, Chiqui Tapia. He is extremely great. He is very sincere. Good luck. He said if Argentina champions the world cup, all together in doha big celebration”, escribió en la imagen que subió a sus redes sociales Nusret: “Presidente de Argentina, Chiqui Tapia. Él es extremadamente grande y muy sincero. Buena suerte. Dijo que si Argentina es campeona del mundo, todos juntos haremos una gran celebración en Doha”.

23.45 | A un inglés le gustaría una final contra Messi y... Julián

“Sería lindo, obviamente, jugar contra el mejor del mundo, quizás en la final”, aludió a Lionel Messi ante un medio de prensa argentino, TyC Sports, el inglés Kalvin Phillips, al cabo del 3-0 a Senegal. Y destacó que, de darse eso, el partido decisivo del Mundial lo vería “enfrentando a Julián Álvarez”, su compañero argentino en Manchester City. Sin embargo, el volante de 27 años prefirió no ir demasiado lejos.

“Por ahora nos concentramos en el partido contra Francia, y veremos qué pasa”, advirtió quien fue potenciado por Marcelo Bielsa en Leeds United, club en el que ascendió a la Premier League en 2020 y desde el cual saltó al seleccionado inglés. Inglaterra y Francia se enfrentarán este sábado, en un cuarto de final.

23.30 | Giroud lo logró, y Kane está muy cerca

Con su gol en el 3-1 a Polonia, el 52º con la camiseta nacional, Olivier Giroud quedó como máximo anotador de la historia del seleccionado de Francia, un tanto por encima de Thierry Henry. Y en ese camino va Harry Kane, el capitán de Inglaterra, bastante más joven que Giroud (29 años contra 36). Su conquista en el 3-0 sobre Senegal fue la 52ª en su selección y lo dejó una por debajo del récord, que posee Wayne Rooney.

Olivier Giroud celebra tras anotar el primer de Francia ante Polonia durante el partido por los octavos de final del Mundial, el domingo 4 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Kane es, por cierto, mucho más efectivo que Rooney: sus 52 tantos se dieron en 79 presencias (0,65 por encuentro), muchas menos que las 120 (0,44) del atacante que intervino en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Otros goleadores encumbrados del cuadro de los Tres Leones son Bobby Charlton, con 49; Gary Lineker, con 48, y Jimmy Greaves, con 44. Kane se enfrentará con Giroud el próximo sábado, en un cuarto de final de Qatar 2022.

23.00 | Sigue el enojo uruguayo

“Después de un año cargado de emociones y casi perfecto gracias a Dios, es hora de disfrutar con la familia y recargar energías porque lo más importante es lo que viene”, escribió en Instagram Giorgian De Arrascaeta, atacante de Uruguay, seleccionado que no pasó a los octavos de final porque le faltaron más goles en su 2-0 del viernes contra Ghana. El enfado celeste continúa: “pd: alemán, nos cocinaste”, aludió la figura de Flamengo al árbitro Daniel Siebert, que otorgó un penal a Ghana y omitió alguno para el conjunto sudamericano.

