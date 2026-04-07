Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Murió Mircea Lucescu, DT de Rumania, tras sufrir un infarto luego de que su selección quedara afuera del Mundial 2026
El histórico entrenador falleció este martes a los 80 años
- 1 minuto de lectura'
Mircea Lucescu, el máximo emblema del fútbol rumano, falleció este martes a los 80 años en el Hospital Universitario de Bucarest, Rumania.
El centro hospitalario dio a conocer la noticia. “El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos con más títulos, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo en 1984. Generaciones de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo bendiga!”, señaló en un comunicado de prensa, según informó el medio rumano Adevărul.
Lucescu había sido ingresado de urgencia el viernes pasado en el hospital tras sufrir un infarto agudo de miocardio días después de dejar el cargo de entrenador de la selección nacional.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Rumania
"Extraordinaria resiliencia". Hallan en una cueva una bacteria congelada hace 5000 años capaz de inhibir a superpatógenos
En plena ruta. El brutal accidente en el que murieron siete hinchas de un club griego
Instantáneas. El ancestral rugido del invierno: Rumania revive el Festival de los osos danzantes
- 1
Javokhir Sindarov, el joven uzbeko que llegó al ajedrez para atropellar a una generación
- 2
A qué hora empieza la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires
- 3
Real Madrid vs. Bayern Munich: choque de potencias y con Mbappé y Kane como puntales de la Champions League
- 4
Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online