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Murió Mircea Lucescu, DT de Rumania, tras sufrir un infarto luego de que su selección quedara afuera del Mundial 2026

El histórico entrenador falleció este martes a los 80 años

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El DT de Rumania, Mircea Lucescu, murió este martes a los 80 años
El DT de Rumania, Mircea Lucescu, murió este martes a los 80 años

Mircea Lucescu, el máximo emblema del fútbol rumano, falleció este martes a los 80 años en el Hospital Universitario de Bucarest, Rumania.

El centro hospitalario dio a conocer la noticia. “El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos con más títulos, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo en 1984. Generaciones de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo bendiga!”, señaló en un comunicado de prensa, según informó el medio rumano Adevărul.

Lucescu había sido ingresado de urgencia el viernes pasado en el hospital tras sufrir un infarto agudo de miocardio días después de dejar el cargo de entrenador de la selección nacional.

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