Katie Ledecky al final de su increíble nado. Crédito: Instagram

3 de agosto de 2020 • 19:42

En una demostración impresionante de habilidad, la nadadora estadounidense Katie Ledeckynadó un largo de pileta con un vaso de chocolatada sobre su cabeza, sin que se vuelque una sola gota.

El video lo publicó la propia deportista en su cuenta de Instagram bajo el hashtag #gotmilkchallenge en el que invita a sus seguidores a que muestren qué cosas pueden hacer transportando un vaso de leche.

"¡Qué locura! Fue dificilísimo porque no me podía mover mucho", dijo Ledecky tras llegar al otro lado de la pileta y tomar un sorbo de la chocolatada. La multicampeona mundial y olímpica nadó con un snorkel para no tener que levantar la cabeza para respirar. "¡Posiblemente sea uno de los mejores nados de mi carrera!", agregó.

Ledecky etiquetó a la tenista Sloane Stephens en su publicación, que a su vez publicó un video en el que le pega dos veces con la raqueta a una pelotita de tenis mientras en el otro brazo sostiene un vaso de leche. Nada, comparado a la "proeza" de Ledecky.

Las mencionadas deportistas lanzaron estos videos como parte de una campaña comercial de la empresa lechera californiana Got Milk. También participan el futbolista Jozy Altidore y el NBA Al Horford.