Lautaro Martínez dedicó el primero de sus dos goles contra Shakhtar Donetsk al bebé que espera junto a Agustina Gandolfo. El Inter goleó 5-0 este lunes al equipo ucraniano y disputará la final de la Europa League contra Sevilla. "Los goles fueron para mi hija y Agustina", dijo después del Crédito: Instagram @agus.gandolfo

Hace una semana, Lautaro Martínez y su novia Agustina Gandolfo anunciaron al mundo la llegada del primer hijo de ambos con una dulce foto en Instagram en la que estaban besándose y mostrando una imagen de la ecografía.

Este martes, en una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores en la red social, la modelo develó cuál fue la reacción del delantero de Inter cuando se enteró que iba a ser padre por primera vez. "Entró a casa y me vio llorando. Después de consolarme se quedó así en el sillón por dos días creo. No fue muy romántico", escribió al pie de una tierna foto de un niño cruzado de brazos, con la que graficó la situación.

Agustina además contó cómo recibió ella misma la noticia de que estaba embarazada, respuesta que también ilustró con una foto que da a entender la conmoción que la novedad le generó. "En el primer momento lloraba y después estuvimos así por una semana. Ahora felices".

Gandolfo, de 24 años, admitió que el embarazo no estaba en los planes de la pareja en este momento. "No era la idea. Me acabo de inscribir en otra carrera nueva. Era la primera en decir qué pachorra los bebés, etc., pero no es mentira cuando te dicen que no existe nada más lindo en el mundo. Ahora estamos así", respondió a otra pregunta, junto con una foto de un body para bebés.

Días atrás, la mendocina había revelado el sexo del bebé: será una nena. Y en el ida y vuelta de hoy con sus seguidores anunció que se llamará Nina.

La influencer, que periódicamente publica imágenes de sus entrenamientos, dijo que este mes de agosto solo está entrenando dos veces a la semana y que está comiendo "muy mal" porque está de vacaciones. En septiembre, anticipó, retomará su exigente rutina.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se conocieron hace casi dos años, en Milán, donde hoy conviven. Los presentó Wanda Nara a finales de 2018, cuando Martínez llevaba pocos meses en el equipo nerazzurro, tras su llegada procedente de Racing de Avellaneda.