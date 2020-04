Alfio Basile revivió la particular historia cuando Teo sacó un revolver dentro del vestuario de Racing tras perder contra Independiente en un clásico. Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

"Largué el 12 de abril de 2012. Hace justamente ocho años. Y laburé toda la vida yo. El que más trabajé", comenzó diciendo hoy Alfio "Coco" Basile en diálogo con el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri en 90 Minutos de Fútbol . En una larga charla futbolera y de la vida, el exentrenador contó algunas conocidas historias de su carrera, pero también reveló detalles inéditos de su retiro como entrenador.

Ganador de once títulos, entre los que se cuentan cuatro con la selección Argentina, Basile es uno de los más reconocidos entrenadores en la historia del fútbol argentino. Dueño de un estilo único, que incluso hizo escuela en técnicos como Diego Simeone (quien en más de una ocasión lo señaló como uno de sus referentes), el Coco decidió "colgar" el buzo de entrenador en Racing Club, casualmente, el club que lo vio nacer como jugador y del cual es hincha.

Hay que estar en ese momento. Nunca me había pasado en mi vida una cosa semejante Coco Basile

"Ya estaba cansado. Pero aparte el gran quilombo de Teo Gutiérrez . ¿Te acordás que sacó la máquina esa después de Independiente? Y me jugué la vida ese día. Y me dije: Tengo nietos mirá las cosas que tengo que bancar... ", contó Basile sobre el partido que precipitó su retiro. Aquel día, su Racing cayó 4-1 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, pero el traumático hecho vivido en el vestuario fue el verdadero móvil de su salida. "Fue brava, pesada, difícil. Hay que estar en ese momento. Nunca me había pasado en mi vida una cosa semejante".

Y contó cómo logró salir de aquella traumática situación: "Me quedé ahí en el vestuario, enfrentándolo. Entré a calmarlo de a poco, le dije un verso: Quedate tranquilo, todo pasa . Ya con Saja había terminado el quilombo (NdeR: ambos tuvieron un altercado físico). Y era guapo este Teo, peleador. Entró la policía, se abalanzó sobre Teo, lo agarraron y terminó el quilombo. Ahí dije: yo ya no estoy más para esto. Tengo a mi nieto chico. Necesitaba vivir. Había dirigido mucho".

Al final del relato, explicó en qué preciso momento tomó la decisión de poner fin a su laureada carrera como director técnico de fútbol: "Ese día a la noche, en la estación de servicio que está en Figueroa Alcorta; en Rond Point, en esa esquina; bajé del micro y dije, no laburo más , y renuncié".

Basile fue también un exitoso jugador de fútbol. En Racing integró el histórico Equipo de José que se coronó campeón del mundo contra Celtic en 1967. Además, participó del único torneo local que ganó Huracán en 1973 bajo la dirección técnica de César Luis Menotti.