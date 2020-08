La modelo Agustina Gandolfo subió una foto en bikini y se enojó al leer una crítica. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 17:16

La modelo Agustina Gandolfo, novia del futbolista Lautaro Martínez, subió una foto en bikini a su Instagram y una usuaria le criticó su cuerpo, por lo que ella se indignó y respondió de inmediato.

"Si van a editarse el qlo (sic), editen bien por lo menos. Así me la creo mejor", comentó la chica en el posteo que Agustina había acompañado con la palabra "Paz". Pero la influencer no tardó en contestar y puso: "Jajaja mi amor lo último que me hace falta editarme es eso".

El comentario que Agustina Gandolfo respondió indignada.

Es que la modelo, a quien Wanda Nara le presentó al futbolista del Inter de Milán, muestra a diario en sus redes cómo trabaja cotidianamente su cuerpo con exigentes ejercicios y también suele exponer la dieta que lleva, siempre acompañada de verduras y con alimentos que complementen la actividad física que realiza casi todos los días.

Probablemente esta sea una de las razones por las que Gandolfo se enojó con la usuaria que criticó su supuesta edición de la foto y a quien además mandó a ejercitarse. "Andá a hacerte unas sentadillas querés", le agregó a su respuesta.

De hecho, unos minutos antes de recibir esa crítica, la mendocina que antes de conocer a Lautaro cursaba la carrera de Gestión de Empresas, había subido unas stories trabajando sus glúteos con una banda, uno de los tantos ejercicios que hace de forma cotidiana.

Crédito: Instagram

Tal como se puede observar en su perfil de Instagram, la influente, que cuenta con 653.000 seguidores, expone constantemente su delgado y fibroso cuerpo y a veces hace recomendaciones de ejercicios físicos para quienes miran sus publicaciones.