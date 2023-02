Oscar Ruggeri cuestionó la actitud de un jugador de Racing Club: “No lo entiendo”

escuchar

En medio de rumores en torno a su continuidad, el futbolista de Racing Club, Emiliano Vecchio, publicó un posteo en su cuenta de Instagram dedicado a los hinchas de La Academia, en el que quiso dejar en claro su agradecimiento tanto a la afición como a sus compañeros. El jugador surgido en Rosario Central se está recuperando de una lesión ligamentaria. Mientras tanto, negocia su continuidad en el club de Avellaneda. Sin embargo, un detalle de su actitud llamó la atención del columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri.

Según explicó el periodista Leo Paradizo, Vecchio acordó con el cuerpo técnico la posibilidad de asistir a los entrenamientos entre dos y tres veces a la semana. Por ese motivo, sin ir más lejos, Emiliano quedó afuera de la foto institucional del club. “En el día a día, su presencia es esporádica. Es un rato. El día de la foto llegó tarde. Lo raro es que no lo hayan esperado” dijo, suspicaz, el cronista identificado con Racing.

Sorprendido, Ruggeri interrumpió a Paradizo y le preguntó si, acaso, Vecchio “no juega más al fútbol”, a lo que Leo contestó negativamente: “No se retira”. Con el mismo asombro, el Cabezón confesó: “No entiendo, salvo que tenga algo particular, que vaya a dos o tres veces por semana a hacer la recuperación. Tiene que estar todos los días”, enfatizó el ex zaguero central de la selección argentina.

En ese momento, el comentarista deportivo Marcelo Espina, colega de Ruggeri, le dio el beneficio de la duda a Vecchio, y dijo que, “a lo mejor, está haciendo la recuperación en otro lado”. Firme en su posición, Oscar respondió: “Tenés que estar con el plantel, me parece a mí...”. El exentrenador Carlos Aimar opinó en el mismo sentido que el exdefensor, y señaló que, “por más que haga la rehabilitación en otro lado”, el mediocampista debería “participar” de los entrenamientos.

A su turno, el conductor Sebastián Vignolo arriesgó que la decisión de Vecchio podría estar ligada a “una cuestión de comodidad”. En el plano informativo, Paradizo retomó el hilo, y afirmó que Gago “lo quiere sí o sí” al enganche, y no le generan dudas la lesión del jugador. Allí, el relator recordó que el entrenador “lo bancó” al volante de Racing. En consonancia con el Pollo, Ruggeri acotó sobre Pintita: “Lo bancó mucho”.

En su publicación de Instagram, el volante rosarino de 34 años escribió: “Hola a todos! Sentí la necesidad de aclarar mi situación actual. Quiero despejar cualquier duda o especulación. Soy jugador de Racing, estoy agradecido por todo el amor que me dan tanto mis compañeros cómo los hinchas de esta increíble institución. Aprovecho para agradecerle a Víctor, Fernando, Mago Capria y toda la institución por apoyarme en este momento tan difícil para mí. Ojalá que podamos llegar a buen puerto y seguir un tiempo más juntos, si no es así estaré eternamente agradecido por darme esta hermosa oportunidad! Vamos Racing”.

En diálogo con Radio La Red, Víctor Blanco sugirió que existen sensibles diferencias contractuales entre ambas partes. “Con Emiliano he hablado, hemos quedado en algo y los tiempos de él, tal vez no sean los de Racing. Nosotros le hicimos una propuesta muy cerca de lo que él pretende, y después, aparecieron supuestamente otros interesados, y quizás, eso lo tenga un poco fuera del objetivo”. Por el momento, el final de la historia entre Racing y Vecchio está abierto.

LA NACION