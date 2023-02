“Vos no sabés nada”: Nicolás Distasio y Leo Gabes se cruzaron sin filtro por la actualidad de River

escuchar

Los columnistas de F12 (ESPN), Leo Gabes y Nicolás Distasio, protagonizaron este viernes al mediodía un intenso debate. El centro de la discusión fue la extensión del plantel de River Plate, luego de que Bruno Zuculini sufriera la rotura de ligamentos cruzados.

Mientras el periodista Juan Patricio Balbi daba su informe sobre la actualidad millonaria, Distasio opinó acerca de la carencia de un volante central en el primer equipo millonario. “No tenés a quien poner ahí. (...) Sin Enzo Pérez (NdeR: el último fin de semana, fue sustituido en el segundo tiempo), a River le costó mucho recuperar la pelota”, admitió el cronista identificado con el club de Núñez.

Allí, Gabes intervino en la conversación para dar su punto de vista: “Te lo resumo rápido, Mariano (Closs). A River le falta un cinco. Hablaste un montón para decir a River le falta un cinco”. Ante eso, Distasio le retrucó: “¿Y qué hay que hacer? ¿Comprar uno?”. Sin dudarlo, el relator contestó: “¡Pero claro! ¡Sos River!”.

Luego, Nicolás Distasio le explicó a su compañero que el mediocampista Felipe Peña Biafore fue cedido a préstamo a Arsenal por la sobreabundancia de jugadores que había en ese puesto antes del comienzo de la temporada. Claro: en diciembre, se lesionó Matías Kranevitter, y recientemente, Zuculini.

“Lo quisieron buscar y se dieron cuenta que quedaban muy mal con Arsenal. Mirá que las sé todas”, reveló Gabes sobre Peña, con una chicana para su colega. “Vos no sabés nada”, replicó el periodista identificado con La Banda.

Acto seguido, Distasio admitió que está de acuerdo con la lectura del cuerpo técnico al comienzo de la temporada, tras lo cual, Gabes le reprochó: “Vos estás de acuerdo en todo, igual”. En su defensa, Distasio replicó: “No, te estoy diciendo que tenía que hacer cambios”.

Después, Distasio le preguntó a Gabes “cuál es el error” de haber cedido a préstamo a Felipe Peña, quien venía de una “inactividad muy larga” por lesión y no iba a jugar porque delante suyo estaban Enzo Pérez, Zuculini y Kranevitter. Leo replicó: “Tenés que ir a buscar a otro. Lo hace un equipo de la D. Me extraña que vos no sepas”.

Ya en el pase con F90, Leo argumentó su posición: “Yo creo que cuando a Boca y River les falta un cinco, tienen que ir a buscarlo. Según Distasio, hay que esperarlo dos años, y que juegue con un doble cinco”.

Kranevitter se lesionó en diciembre. Su regreso está previsto para comienzos de abril Twitter @RiverLPM

Nicolás respondió que la excesiva incorporación de jugadores puede traer deudas o inhibiciones. “Tener cinco números cinco en un plantel es una locura. Vos querés que el vestuario de River se haga más grande porque no hay lugar para sentarse”. Además, recordó que, a principios de abril, Kranevitter estará de regreso.

Por último, Distasio acusó a Gabes de no oír su argumento. “Vos no escuchás la explicación. Peña viene de una lesión que lo dejó mucho tiempo parado, y no iba a jugar en este River porque estaba tapado.”

