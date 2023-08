escuchar

Oscar Ruggeri disfruta de sus vacaciones en la Polinesia francesa junto a su esposa, la psicóloga Nancy Otero, y comparte algunos fragmentos de su increíble viaje en su cuenta de Instagram. Este miércoles, publicó videos donde se lo ve bucear entre tiburones, peces y vegetación en el medio de un agua de mar cristalina.

En otro video, su pareja Nancy, le pregunta a Oscar si se va a meter al agua (”Raba”, así lo llama) a nadar, a lo que responde, mientras señala a otro turista: “El señor primero. You first (’vos primero’)”. “Me first? And you second? (’¿yo primero? ¿y vos después?’)”, le contesta, con complicidad, el hombre vestido en traje de baño y con el torso desnudo. “Fine” (’Bien’), concluyó Ruggeri, sonriente, el divertido ida y vuelta.

En el siguiente tramo, el Cabezón compartió una filmación tomada desde abajo del agua, donde pueden advertirse algas, peces, variada vegetación y la presencia de otras personas que, como él, bucean provistos con el equipo correspondiente.

Ruggeri, de vacaciones: del buceo al desopilante ida y vuelta con un turista

Por su lado, Nancy subió a su propia cuenta de Instagram el momento en el que su esposo se divierte “dándole de comer a los peces”. En tanto, según mostró la misma Otero en sus redes sociales, la feliz pareja caminó en un contexto selvático, y por la noche, participaron de una fiesta, donde los lugareños bailaron y tocaron la música típica local.

Un viaje de ensueño

El matrimonio Ruggeri-Otero comenzó su travesía en Auckland, Nueva Zelanda, donde el exdefensor de la selección argentina jugó a ser un All Black. Con una foto del mejor equipo de rugby del mundo de fondo, Oscar abrió la boca, sacó la lengua e imitó el gesto del legendario ritual del haka. Después, Otero posteó fotos desde Papeete, capital de la Polinesia francesa, una paradisíaca isla ubicada en el Pacífico. “Lugar soñado con Raba”, escribió Nancy, en relación a su pareja, como epígrafe de las postales desde el exclusivo destino.

Oscar Ruggeri y Nancy Otero pasaron una noche a puro baile y música en sus vacaciones

Entre esas fotos, un detalle del vestuario de Ruggeri llamó la atención. Sonriente, el Cabezón posó frente a la cámara con una corona de flores en su cabeza, y con un collar alrededor de su cuello. Es una tradición típica de la isla que, a modo de bienvenida, se les ofrende a los visitantes un collar de flores, cuya denominación original es “lei”. Lo mismo sucede al momento de la partida del lugar.

A la vez, es muy común la utilización de flores como tipaníes, tiarés e hibiscos para decorar centros de mesa, o ponerse flores en la oreja. “¡En el paraíso! Viviendo momentos que voy a guardar en mi corazón”, escribió, Nancy, en otra publicación. El posteo de la counselor fue comentado por sus hijos Stephan, Candela y Federica “Qué lindos”, “Los amo”, “Ma, te faltó la foto saltando”, respondieron los jóvenes en aquella publicación. Mientras tanto, los padres disfrutan de unas inmejorables vacaciones, que día a día muestran a sus miles de seguidores de Instagram.