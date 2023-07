Oscar Ruggeri se tomó unos días de vacaciones y sorprendió con un video: “Qué ciudad”

escuchar

El exfutbolista Oscar Ruggeri se tomó unos días de vacaciones y, en sus redes sociales, publicó un video desde el lugar en el que decidió descansar. El comentarista deportivo, junto a su esposa Nancy Otero, partieron a Mar del Plata, donde tiene un departamento al que suelen ir cada vez que pueden, según explicó más de una vez en el programa F90 (ESPN).

Relajado, el Cabezón filmó unos planos de La Feliz que compartió con sus usuarios, y sobre la grabación, hizo un pequeño relato de la situación antes de salir a hacer actividad física con su pareja. “Bueno, acá estamos, en Mar del Plata. ¡Qué ciudad! El mar, ahí, como verán. Alguna gente caminando por la arena, sin carpas, sin nada. Está buenísimo. Ahí hay un restaurante, un bar para desayunar, y después toda la ciudad, la gente. Y acá está Nancy, que nos vamos a caminar. Chau”.

Otro de los paisajes favoritos del exfutbolista es el río, por el que suele navegar algunos fines de semana. Ahora, sin embargo, se inclinó por otro de sus destinos predilectos: la ciudad de Mar del Plata.

Oscar Ruggeri se tomó unos días de vacaciones y sorprendió

Por su parte, más reflexiva, en su Instagram, Nancy optó por publicar una foto de ella sentada en un sillón, y compartió un diálogo de la película “Barbie”. Allí, la psicóloga escribió: “Barbie sigue siendo un fenómeno, recaudando lo doble de su costo en su primer fin de semana en taquilla, pero lo que llama la atención es que la trama se centra en una perspectiva del rol de la mujer y los estándares impuestos”.

Los últimos meses familiares de Ruggeri fueron de pura alegría, tras el nacimiento de su nieta Vita, a fines de 2022, y de su nieto Rayo, en mayo de 2023.

El día que Ruggeri se encontró con Mick Jagger

Esta semana, en ocasión del cumpleaños 80 del músico Mick Jagger, Ruggeri recordó el día en que intentó saludarlo en vivo. “¡Cómo me le tire! Pero volé, ¿sabes cómo me sacaron los de seguridad? Entré, y volé para atrás”, contó, con su habitual estilo, mientras sus compañeros reían.

Ante la pregunta de Federico Bulos sobre si lo reconoció, Oscar contestó: “¿Qué me va a conocer? Pero me hizo así (NdeR: movió de un lado a otro la palma de su mano), me saludó, yo le grité, y siguió caminando. Chiquito, muy chiquitito, flaquito”, lo describió.

Por último, le preguntó a Fucks a quién prefería, si a los Rolling Stones o a Los Beatles. “Me gustan más los Beatles, inventaron algunas cosas, hasta una forma de vestirse, es otra cosa, pero los Stones son...”, contestó, sin terminar su respuesta, el Chavo.

“Tremendos”, cerró Ruggeri, quien, como siempre, añadió “la pata argentina” a la conversación. “Bueno, nosotros también tenemos Soda Stereo. Los mexicanos aman a Soda Stereo pero de una manera tremenda”, reveló Oscar, quien vivió algunos años en México. Además, sumó entre los artistas destacados a Charly García, Andrés Calamaro y Fito Páez, del cual, confesó, vio la serie biográfica.

LA NACION