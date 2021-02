Oscar Ruggeri disparó contra los políticos por el programa de vacunación contra el covid: "Les debería dar vergüenza" Crédito: Captura TV

Oscar Ruggeri estalló contra los políticos que se vacunan contra el coronavirus y no intengran un grupo de riesgo frente a la enfermedad que azota al mundo. En medio de su furibunda crítica, el exfutolista calificó de "ventajeros" a los funcionarios públicos que recibieron la inmunización y son jóvenes. El Cabezón opinó que "hay que vacunar a los abuelos primero" y a los trabajadores esenciales.

En primer lugar, el mensaje que Ruggeri expresó en ESPN F90 estaba dirigido al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a quien le pidió que lo escuchara y que hiciera algo para priorizar a los esenciales y a los abuelos que no han sido tomados en la línea de vacunación.

"Los esenciales tienen que estar vacunados primero, los docentes si van a empezarla escuela; todos los esenciales más el Presidente (Alberto Fernández) tienen que estar vacunados", dijo.

Cabe aclarar que Fernández ya se dio la vacuna Sputnik V, pero el campeón del Mundial de 1986 apuntó contra los intendentes y aquellas figuras de la política que se muestran recibiendo la vacuna para enviar un mensaje de confianza a la población. "No puede ser que intendentes, diputados, senadores con 40, 45 años me muestran en la tele que ponen el brazo para vacunarse y mi mamá, 87 años no está vacunada", sostuvo.

"Les tendría que dar vergüenza que mi mamá de 87 años está encerrada en su casa y ustedes con 40 años se vacunan como diciendo ¿vieron que yo me vacuné? No hay que tener miedo. Dale, verseros", dijo Ruggeri.

Por otro lado, el panelista hizo referencia a la posibilidad que pueden tener algunas celebridades de acceder a la inmunización por encontrarse en un lugar de privilegio y la fragilidad del programa de vacunación.

"Yo tengo posibilidades de vacunarme y sí porque por ahí llamo a uno o a otro y ¿yo me voy a ir a vacunar? ¿Antes que mi mamá? Vergüenza debería darles que nuestros abuelos, los jubilados no están vacunados y ustedes todos jóvenes de 40 años dicen: 'Ah, mirá me vacuné y muestran el carnet azul'", agregó Ruggeri.

"Hay que vacunar a los abuelos primero", repitió. "Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza. Con las pocas vacunas que nos llegan. Mi mamá vive en Corral de Bustos. ¿Qué pasa? ¿Hay que vivir en Buenos Aires? ¿No va a llegar? Mami, quedate en casa encerrada los años que te quedan", sostuvo Ruggeri.

"No sean ventajeros. Ventajeros de m... Mi mamá encerrada con 87 años, hace un año que no la veo. Encerrada en Corral de Bustos. Ginés, ponete las pilas. Terminá con los esenciales y empezá con los jubilados, que se están muriendo. 19 mil pesos cobra mi mamá y encima no se vacuna, todas a los viejos. Perdón, pero lo tenía adentro", cerró.