Oscar Ruggeri reveló que iba de pícnic a la estancia de Diego Bonadeo

8 de septiembre de 2020 • 14:58

El exfutbolista, Oscar Ruggeri, contó en el programa del que participa, 90 Minutos de Fútbol, que iba de pícnic a la estancia del periodista deportivo, Diego Bonadeo, cuando asistía al colegio secundario.

"¿Sabes a qué estancia íbamos a pasar el picnic en la secundaria? A la del papá de (Gonzalo) Bonadeo, en Gödeken. Nació en cuna de oro. ¿Sabes la estancia que tenían?", dijo Ruggeri, luego de apreciar el día primaveral de este martes en la ciudad de Buenos Aires.

Sobre aquellos años en su ciudad natal de Corral de Bustos, el exjugador recordó que los varones aprovechaban el día de la primavera "todo el día jugando a la pelota". "Íbamos a la Italiana, papá. Había un club que tenía una cancha Cai (Aimar, oriundo del mismo lugar), o no te acordás?",

"Qué alegría. Qué felicidad, No se hablaba de nada de todo lo que se habla hoy. Era alegría todo el día, felicidad. Ahí no era el rico, el pobre, el humilde. Eramos todos iguales. Qué lindo que era, por Dios", añoró. Idealizaciones al margen, admitió que "por ahí vos pelabas un sandwichito y el de al lado te pelaba algo que vos querías manotear", aunque es no impedía que la pasaran bien.

"Este país es para hacer películas de lo que quieras. Patacones, australes, corralito te sacaban la guita del banco, te la choreaban. Tenías un ahorrito ahí, ibas a ver y te decían: no, no lo tenías. ¿Qué pasó? No, corralito, hay que pagar deuda externa. Tenías mil dólares y te daban cien pesos", cerró.